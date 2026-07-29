¿Por qué nos cuesta tanto creer que Chipotle puede triunfar en México?

Hace unos días abrió sus puertas el primer Chipotle en México, ubicado en una plaza comercial de San Pedro Garza García. Para muchos podrá ser simplemente la llegada de otra cadena internacional. Para quienes hemos tenido la fortuna de conocerla en Estados Unidos, el anuncio generó una expectativa enorme.

No es cualquier restaurante de comida rápida. El ruido alrededor de Chipotle existe porque tiene una comunidad muy fiel de consumidores que la consideran una versión más saludable del fast food tradicional. Su propuesta se basa en ingredientes frescos, carnes preparadas diariamente, productos que presumen nunca haber sido congelados y estándares de calidad que han sido parte de su diferenciador desde hace años.

En mi caso, cada viaje familiar a Estados Unidos tiene una tradición muy clara. Si vamos a estar algunos días, es prácticamente un hecho que Chipotle será una de nuestras primeras comidas. No porque no existan cientos de opciones, sino porque simplemente nos gusta. Es un lugar que ya forma parte de nuestros recuerdos de viaje, igual que para muchos mexicanos que descubrieron la marca fuera del país y esperaban desde hace tiempo verla llegar a México.

Claro que no todos pertenecen a ese grupo. Hay quienes la conocen, la han probado una o dos veces y tienen una buena o mala impresión. También están quienes nunca han entrado a un Chipotle, pero el "hype" que se ha generado alrededor de la apertura seguramente despertará su curiosidad y los llevará a probarlo por primera vez.

Y, por supuesto, nunca faltan los haters.

Desde antes de abrir ya aparecieron comentarios cuestionando cómo una cadena de comida tex-mex pretende venir a competir precisamente a México. Que aquí tenemos los mejores burritos, los mejores tacos, las mejores salsas. Como si una cosa cancelara a la otra.

Lo curioso es que muchas veces somos mucho más abiertos con conceptos que, en teoría, están muchísimo más alejados de nuestra cultura gastronómica. Nadie parece escandalizarse porque llegue una cadena de yogurt griego, unas donas originarias de Canadá o un restaurante especializado en comida coreana. Esos conceptos generan expectativa, incluso emoción.

Entonces, ¿por qué habría de ser diferente con una cadena cuyos sabores están mucho más alineados con el paladar latino? Al final, Chipotle no pretende sustituir la comida mexicana. Nadie deja de ir por unos tacos al pastor porque exista Chipotle, igual que nadie deja de comer una pizza porque existan hamburguesas. Son ocasiones de consumo completamente distintas.

A veces me pregunto si esa resistencia realmente nace de una defensa de nuestra gastronomía o si, en algunos casos, existe un poco más de envidia que de odio. Pareciera que nos cuesta trabajo aceptar que una marca extranjera pueda tener éxito en una categoría donde sentimos que somos expertos.

Detrás de esta apertura también hay una apuesta empresarial muy importante. Alsea decidió traer la marca a México y no es una inversión menor. Estamos hablando de uno de los operadores de restaurantes más importantes de Latinoamérica, con décadas de experiencia identificando conceptos que pueden crecer en el mercado mexicano. Difícilmente tomarían una decisión de este tamaño sin haber estudiado al consumidor, la ubicación, el poder adquisitivo y el potencial de expansión. Todo apunta a que ven un enorme espacio para un concepto que combina rapidez, personalización y una percepción de alimentación más saludable.

Y creo que llegan en un momento adecuado. Hoy el consumidor cuida mucho más su dinero que hace algunos años, pero también presta más atención a lo que come. Cuando alguien compara alternativas, inevitablemente empieza a poner sobre la mesa la relación entre precio y valor.

Si por alrededor de 150 pesos puedes tener un burrito gigante o un bowl abundante, preparado al momento, con ingredientes frescos y sabores familiares, la comparación se vuelve inevitable frente a otras cadenas de comida rápida donde una hamburguesa, papas y bebida fácilmente pueden sobrepasar los 250 pesos. Cada consumidor decidirá qué prefiere. No se trata de decir que una opción es buena y la otra mala. Simplemente existen propuestas diferentes para momentos diferentes.

Hoy fui a probar el restaurante junto con mis hijos. Admito que parte de la experiencia estaba cargada de nostalgia por tantos viajes familiares en los que Chipotle era una parada obligatoria. Pero dejando esos recuerdos completamente a un lado, traté de evaluarlo únicamente por el producto que recibí.

Y mi conclusión fue exactamente la misma que tenía antes de que llegara a México. El sabor sigue siendo excelente. Los ingredientes se sienten frescos. Las porciones son generosas y la experiencia fue la que esperaba encontrar. En lo personal, al platillo le doy un 10.

Ahora será el consumidor mexicano quien tenga la última palabra. Algunos se convertirán en clientes frecuentes, otros lo visitarán solo por curiosidad y habrá quienes esperen que Chipotle fracase, para poder decir “… se los dije”.

Yo creo que hay mercado para todos. Y si una marca ofrece calidad, consistencia, buen precio y una propuesta de valor clara, el origen termina siendo lo de menos; y más si genera empleos formales en nuestro país.

Esto es Más Allá del Éxito. ¡Nos leemos pronto!