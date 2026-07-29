Wendy’s avanza en su expansión en México con nuevo formato de restaurante

Wendy's anunció la apertura de sus dos primeros restaurantes con el formato "Future Fresh" en México, como parte de su estrategia de crecimiento en el país, donde prevé abrir más de 60 nuevas sucursales en los próximos años.

La cadena estadounidense de hamburguesas abrirá el próximo 4 de agosto un nuevo restaurante bajo ese nuevo concepto en la Ciudad de México.

El establecimiento será operado por franquiciatario AJ Group, quien se comprometió a operar 50 restaurantes Wendy’s en la capital del país y la región metropolitana.

Mientras que el primer restaurante "Future Fresh" abrió a principios de julio en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

El establecimiento, operado por el franquiciatario Wenco, cuenta con dos niveles, servicio drive-thru, capacidad para más de 100 clientes y quioscos digitales para realizar pedidos.

De acuerdo con la compañía, el concepto "Future Fresh" corresponde a su nuevo diseño internacional de restaurantes, que incorpora una imagen renovada, pantallas digitales, distribuciones optimizadas y espacios adaptados para una experiencia de compra apoyada con tecnología.

El vicepresidente sénior y director general para América Latina y el Caribe de The Wendy's Company, Carlos Ribas, dijo que México representa uno de los mercados de mayor crecimiento para la empresa en la región y que las nuevas aperturas forman parte de la estrategia para fortalecer el reconocimiento de la marca y expandirse en el país.

“México es uno de los mercados de crecimiento más emocionantes para Wendy’s, y estas aperturas representan un hito importante en nuestro camino para expandir la marca en todo el país”, afirmó.

“‘Future Fresh’ nos permite presentar Wendy’s de una manera audaz, al tiempo que servimos los alimentos frescos… incluyendo nuestra carne de res fresca y las hamburguesas calientes y jugosas que diferencian a Wendy’s en el mercado”, sostuvo en un comunicado.

La empresa indicó que, además del restaurante de Guadalajara y la próxima apertura en la Ciudad de México, mantiene acuerdos anunciados este año para sumar más de 60 nuevos restaurantes en México durante los próximos años.

Este plan de crecimiento está respaldado por el crecimiento del mercado de hamburguesas de servicio rápido y el crecimiento de la demanda de los consumidores, dijo la empresa.

El mercado de hamburguesas en México mantiene una tendencia de crecimiento. En 2023, el consumo superó los 1,500 millones de unidades, de acuerdo con Euromonitor International, mientras que la categoría alcanzó un valor de 24,439 millones de pesos entre cadenas especializadas.

Al sumar los negocios independientes, el mercado llegó a 35,308 millones de pesos, impulsado por la expansión de la comida rápida y los cambios en los hábitos de consumo.

Wendy's opera más de 7,000 restaurantes en el mundo a través de la compañía y sus franquiciatarios.