Economía de Querétaro creció 1.1% en el primer trimestre

Querétaro, Qro. La actividad económica de Querétaro creció 1.1% a tasa anual en el primer trimestre del año, sin embargo, a tasa trimestral cayó 0.6%, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), con cifras ajustadas por estacionalidad.

La variación anual es más optimista que el primer trimestre del 2025, cuando la economía local no registró crecimiento; no obstante, es más moderada que el alza anual de 3% que logró en el cuarto trimestre de ese año, reporta el indicador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Es así que en el trimestre enero-marzo del 2026, Querétaro se colocó en el lugar 14, entre las 32 entidades federativas, en términos de crecimiento anual; fue una de las 20 que lograron un avance, contras las otras 12 que decrecieron.

Sin embargo, la economía local decreció trimestralmente 0.6%, siendo una de las 20 entidades con caída. Las 12 entidades restantes lograron un crecimiento. Hace un año, en el trimestre enero-marzo del 2025, la economía queretana alcanzó una variación trimestral de 1.3 por ciento.

Durante el primer trimestre de este año, Hidalgo logró el mayor crecimiento a tasa anual, de 8.2%; Campeche presentó la caída más fuerte de -5.3% por ciento. De forma trimestral, Colima tuvo el mayor avance, de 3%; y Sinaloa la mayor caída, de -4.5 por ciento.

Repuntan las actividades primarias

El crecimiento anual de la economía de Querétaro estuvo impulsado por el avance de las actividades terciarias, así como el alza a doble dígito del sector primario, en contraste con las actividades secundarias que se contrajeron, reporta el instituto de estadística.

Con base en las cifras originales, en el periodo enero-marzo la actividad económica del estado presentó una variación anual de 0.7%, mientras las actividades primarias crecieron 28.3% las secundarias retrocedieron 1.5% y las terciarias avanzaron 1.5 por ciento. Las terciarias aportaron 0.8 puntos porcentuales a la variación total, las primarias aportaron 0.6 puntos, mientras la participación de las secundarias fue negativa, -0.7 puntos.

La economía queretana contribuyó con 0.02 puntos porcentuales a la variación nacional, fue la entidad 16 en contribución. En cifras originales, la variación anual de 0.7% del primer trimestre es semejante al mismo trimestre del año pasado; sin embargo, cambió la dinámica en los sectores, pues en aquel momento el crecimiento estuvo impulsado por la rama industrial.

Debido al desempleo del sector primario -que concentra a la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza- Querétaro se colocó en el cuarto lugar con mayor crecimiento en el primer cuarto del 2026.

A la inversa, la contracción en las actividades secundarias -que suman a la minería, construcción energía, manufactura, etcétera- situaron al estado en el lugar 16 de las 32 entidades.

Y en las terciarias -los sectores dedicados a la distribución de bienes, servicios, gobierno y más- la entidad se colocó en el décimo lugar.

El ITAEE brinda un panorama de la evolución económica de los estados; el indicador anual es un dato preliminar de la tendencia del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE).