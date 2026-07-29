Microsoft supera las previsiones de crecimiento de la nube y disipa preocupación por el gasto

Microsoft superó el miércoles las ⁠previsiones de Wall Street sobre el crecimiento trimestral de los ingresos por servicios en la nube, ⁠lo que indica que su enorme inversión en infraestructura de IA está dando frutos, a medida que se alivian las limitaciones de capacidad y más empresas adoptan esta tecnología.

Los ingresos del negocio de computación en la nube ⁠Azure de la empresa aumentaron un 43% en ⁠su cuarto trimestre fiscal, frente a la estimación consensuada de los analistas, que se situaba en el 39.98%, según Visible Alpha.

Las acciones de Microsoft subían alrededor de un 3% en las operaciones tras el cierre de la sesión regular.

"Este año, los ingresos de Azure superaron los 100,000 millones de dólares por primera vez, y Microsoft 365 Copilot alcanzó más de 30 millones de licencias de pago, lo que refleja la confianza que los clientes depositan en nosotros para impulsar su transformación hacia la IA", dijo el presidente ejecutivo, Satya Nadella. El fuerte crecimiento podría disipar algunas preocupaciones sobre Microsoft, que se ha visto sometida a presión debido al aumento de los gastos en centros de datos y al temor a que las herramientas de IA puedan desplazar a su negocio de software de productividad, que durante mucho tiempo ha sido una apuesta segura.

El resultado sigue al espectacular trimestre de Google Cloud, que la semana pasada reportó un aumento del 82% de los ingresos por servicios en la nube, mucho más de lo que esperaba el mercado.

Microsoft ha previsto gastar 190,000 millones de dólares este año, una parte de los más de 700,000 millones de dólares en gastos sin precedentes de las grandes tecnológicas, que han puesto a prueba los flujos de caja de las empresas y avivado los temores de un exceso de capacidad.

La empresa está reduciendo su dependencia de la tecnología de OpenAI al incorporar los modelos de Anthropic a su oferta y desarrollar ⁠una IA propia, mientras se apoya en sus profundos vínculos comerciales ⁠para impulsar la adopción de Copilot, que cuesta 30 ⁠dólares al mes.

La empresa se encuentra entre las que peor rendimiento han tenido del llamado grupo de las "Siete Magníficas", formado ⁠por empresas de gran capitalización, con una caída de la acción del 18% en lo que va de año.

Microsoft ha dicho que el crecimiento de su negocio en la nube se ve frenado por limitaciones de capacidad, que prevé que persistan al menos en 2026, lo que le ha obligado a elegir entre impulsar sus propios servicios de IA, como el asistente Copilot 365, o alquilar potencia de cálculo a los clientes a través de Azure. Aun así, algunos analistas dicen que las preocupaciones en torno a Microsoft son exageradas, y señalan que la demanda de ⁠IA sigue siendo fuerte y que la empresa se ha esforzado por aliviar las limitaciones mediante acuerdos que van más allá de la ampliación de sus propios centros de datos, como la reciente alianza con la francesa Mistral.