¿En qué gastan los mexicanos? Sólo 14% de los ingresos familiares queda libre para ahorro o deudas

Al menos 86% del ingreso mensual de las familias mexicanas se concentra en gastos inelásticos, es decir, en compromisos indispensables como alimentación (44%), vivienda (22%) y servicios del hogar como luz, agua y gas (20%).

Esta distribución deja apenas 14% disponible para el pago de deudas, colegiaturas y ahorro, según reveló el estudio El Ecosistema de Supervivencia Financiera del Consumidor Mexicano, elaborado por la agencia de investigación Research Land.

La presión económica resulta todavía mayor para dos sectores específicos:

Personas de entre 36 y 45 años: Destinan 55% de sus ingresos exclusivamente a la canasta básica.

Destinan 55% de sus ingresos exclusivamente a la canasta básica. Hogares de nivel socioeconómico C y C+: La manutención representa 52% de su gasto mensual.

"Los resultados muestran que el presupuesto familiar perdió flexibilidad. Hoy, la mayor parte del ingreso ya está comprometida antes de que las familias puedan decidir en qué ahorrar, invertir o consumir. Cuando el gasto indispensable absorbe prácticamente todo el presupuesto, cualquier incremento de precios tiene un impacto inmediato sobre la calidad de vida de los hogares", explicó Pablo Levy, Director General de Research Land.

Alquileres, servicios y deudas reducen el margen de ahorro

La reducción del dinero disponible responde principalmente al aumento sostenido de rubros que no pueden posponerse:

79% de los mexicanos incrementó la proporción de su ingreso dedicada a pagar servicios y deudas respecto al año anterior.

de los mexicanos incrementó la proporción de su ingreso dedicada a pagar servicios y deudas respecto al año anterior. 72% reportó aumentos directos en el costo de su renta o hipoteca.

Este escenario coincide con la situación del sistema financiero nacional. Cifras del Banco de México (Banxico) señalan que la morosidad hipotecaria alcanzó su nivel más alto en cuatro años, reflejando las crecientes dificultades para sostener compromisos financieros.

"No observamos consumidores gastando más; observamos hogares destinando una proporción creciente de su ingreso a cubrir los mismos compromisos. Vivienda, servicios y deuda redujeron el espacio que antes existía para generar ahorro o construir patrimonio", señaló Levy.

Percepción de inflación supera indicadores oficiales

La percepción del costo de vida supera los indicadores oficiales. Al menos 81% de los encuestados percibe aumentos de doble dígito en la despensa, muy por encima de la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ante esta situación, los consumidores han adaptado sus hábitos:

74% ha sustituido marcas líderes por opciones más económicas (práctica que sube al 91% en el nivel socioeconómico D+).

ha sustituido marcas líderes por opciones más económicas (práctica que sube al 91% en el nivel socioeconómico D+). 86% notó un encarecimiento en proteínas básicas como huevo, carne y pollo en comparación con el año anterior.

Estrategias de supervivencia: búsqueda de ingresos y uso de ahorros

Aunque 81% considera que ahorrar es una prioridad, la realidad financiera refleja una brecha importante:

42% logra ahorrar de manera constante

logra ahorrar de manera constante 39% ahorra únicamente de forma intermitente

ahorra únicamente de forma intermitente 8% opera en el límite, donde el ingreso apenas cubre lo estrictamente básico

Para compensar el déficit, 40% de las familias ha buscado ingresos adicionales para cubrir gastos fijos. Además, 1 de cada 4 mexicanos ha recurrido a sus ahorros para mantener su nivel de consumo habitual.

"El ahorro dejó de ser solamente una meta financiera; hoy es un indicador de la capacidad real que tienen los hogares para generar patrimonio", expuso el directivo.

Cierre de año e incertidumbre económica

El balance del gasto familiar deja un desgaste acumulado hacia la última parte del año:

58% de los mexicanos enfrenta el cierre del periodo desde la incertidumbre o la resignación.

de los mexicanos enfrenta el cierre del periodo desde la incertidumbre o la resignación. 77% declara una pérdida real en su calidad de vida durante el último año.

declara una pérdida real en su calidad de vida durante el último año. 85% asume que los precios seguirán aumentando, aunque la mitad prevé un ritmo ligeramente menor.

“El consumidor mexicano cierra el año agotado, no por falta de esfuerzo, sino porque ya tocó el límite matemático de sus estrategias de defensa”, concluyó Pablo Levy.

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