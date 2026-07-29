UVM busca emprendedores sociales; ofrece hasta 50,000 pesos

La Universidad del Valle de México (UVM) abrió la convocatoria del Premio UVM por el Desarrollo Social 2026, una iniciativa dirigida a jóvenes emprendedores con proyectos de impacto social y ambiental. Los participantes seleccionados podrán acceder a un bootcamp especializado, oportunidades de vinculación y un apoyo económico de hasta 50,000 pesos para fortalecer sus iniciativas.

La convocatoria está dirigida a jóvenes mexicanos de entre 18 y 29 años que sean fundadores o cofundadores de proyectos que generen un impacto positivo en sus comunidades o en los sectores que atienden, además de promover la participación ciudadana y el apoyo a grupos en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo registrarse?

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 2 de agosto a las 18:00 horas a través del sitio premio.uvm.mx.

Los interesados podrán participar en una de las siguientes categorías:

Liderazgo Sostenible: Dirigida a proyectos con resultados comprobables y al menos un año de operación al cierre de la convocatoria.

Inspiración UVM: Exclusiva para integrantes de la comunidad UVM con proyectos en tapa de idea, desarrollo o implementación.

¿Qué reciben los ganadores?

Los ganadores de la categoría Liderazgo Sostenible recibirán un apoyo económico de 50,000 pesos para fortalecer el proyecto registrado.

Además, participarán en un bootcamp presencial que se realizará en octubre de 2026, donde recibirán capacitación y asesoría especializada en liderazgo, sostenibilidad y fortalecimiento de iniciativas sociales y ambientales. El premio también cubre transporte, hospedaje y alimentación durante esta jornada.

Los emprendedores seleccionados se integrarán a la Red Nacional de Ganadores del Premio UVM por el Desarrollo Social, un espacio que impulsa la colaboración y el intercambio de experiencias entre jóvenes líderes y emprendedores sociales de todo el país.