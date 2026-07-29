Meta reduce su previsión de inversión anual en capital, mientras eleva su apuesta por la IA

Meta Platforms redujo el miércoles el margen ⁠de su previsión de inversión anual en capital, mientras el gigante de las redes sociales redobla sus esfuerzos para construir ⁠una red de centros de datos con el fin de ampliar su potencia de cálculo con inteligencia artificial.

Las acciones de la empresa caían alrededor de un 5% en las operaciones posteriores al cierre de la rueda.

La empresa matriz de Facebook prevé ahora que el gasto ⁠de capital para 2026 se sitúe entre 130,000 y ⁠145,000 millones de dólares, frente a su previsión anterior de entre 125,000 y 145.000 millones de dólares.

La compañía también ha elevado el límite inferior de sus previsiones de gastos para incorporar los 2,400 millones de dólares en gastos relacionados con procedimientos judiciales contabilizados en el segundo trimestre.

Meta ha indicado que ahora prevé que los gastos totales para todo el año se sitúen entre 165,000 y 169,000 millones de dólares, frente a su previsión anterior de entre 162,000 y 169,000 millones de dólares.

El núcleo de Meta es su negocio publicitario: Reels compite con TikTok y YouTube Shorts por el dominio del mercado de los videos cortos, y Threads se enfrenta a "X", mientras que la IA potencia sistemas de segmentación publicitaria y de recomendación más precisos para impulsar la participación de los usuarios.

La consultora de tendencias Madison and Wall afirmó en junio que espera que los ingresos publicitarios aumenten un 8.3% a 1.42 billones de dólares en 2026, gracias a varios eventos deportivos cíclicos, entre ellos los Juegos Olímpicos de Invierno y la Copa del Mundo. Se prevé que la publicidad en redes sociales aumente un 14% a 421,000 millones de dólares a lo largo del año.

Las ventas publicitarias también están impulsando la búsqueda de la "superinteligencia" por parte del director ejecutivo Mark Zuckerberg —un concepto hipotético en el que la IA supera a la inteligencia humana en todos los aspectos posibles— y el desarrollo de su asistente de IA Meta y de sus gafas inteligentes con IA.

Los resultados de Meta se dan a conocer pocos días después de que el primer "cash burn" (gasto de efectivo) registrado por Alphabet en el segundo trimestre sacudiera a los inversores, ya que el vertiginoso gasto en IA está ejerciendo presión sobre una de las empresas más rentables del mundo.

Se prevé que el frenético gasto de las grandes tecnológicas supere con creces los 700,000 millones de dólares este año, destinado ⁠principalmente a la IA, mientras que Morgan Stanley ha estimado que el gasto superará ⁠el billón de dólares el próximo año.

Meta está construyendo varios ⁠centros de datos por todo Estados Unidos, incluido uno en una zona rural de Luisiana, un proyecto que espera ampliar hasta los 5 GW de capacidad ⁠de cálculo, con una inversión que aumentará a más de 50,000 millones de dólares.

Según informaron a principios de este mes varios medios de comunicación, entre ellos Reuters, Meta estaba en negociaciones para alquilar potencia de cálculo a Anthropic en un posible acuerdo por valor de hasta 10,000 millones de dólares a lo largo de dos años.

Mientras los inversores analizan minuciosamente el gasto de Meta en IA, la empresa se enfrenta a riesgos relacionados con la privacidad vinculados a sus gafas inteligentes.

La empresa afirmó en un escrito judicial presentado este mes que cuatro estados reclamaban 1.4 billones de dólares en sanciones por acusaciones de que diseñó sus plataformas de Facebook e Instagram para crear adicción en los usuarios jóvenes y engañó al ⁠público sobre su seguridad.

Meta ya había advertido en abril que las repercusiones legales y normativas en la Unión Europea y en EU por cuestiones relacionadas con el uso de las redes sociales por parte de los jóvenes "podrían afectar significativamente" a su negocio y a sus resultados financieros.