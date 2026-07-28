UNAM dará conclusión de examen esta semana

La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que esta semana entregará conclusiones sobre las anomalías en el concurso de ingreso.

“Instalada en sesión permanente, propondrá opciones de caminos futuros y ahondará en la investigación de lo ocurrido con la finalidad de brindar a la institución información útil para deslindar posibles responsabilidades.

“Consciente de la urgencia, esta misma semana la Comisión formulará una recomendación para que el proceso de ingreso 2026 se apegue a los principios de inclusión y equidad, así como a la ética y a los valores propios de nuestra Universidad”, indicó en una nota de prensa.

Ayer más temprano la máxima casa de estudios también llamó a la población a no caer en la desinformación, luego de que en redes sociales comenzara a circular un aviso que confirmaba la decisión de reponer el concurso de selección a la licenciatura 2026 ante las anomalías detectadas en esta edición.

Aclaró que dicha información es falsa y recordó que será únicamente a través de los canales oficiales donde se compartan los detalles sobre el proceso de admisión al nivel superior de la Universidad y la decisión de la Comisión Técnica en la materia.

Marchan

Ayer un pequeño grupo de seleccionados por la UNAM, junto a padres de familia, protestaron frente a la Torre de Rectoría para exigir que se respete su lugar obtenido tras el examen de admisión, al tiempo que criticaron que la aplicación de la prueba fuera totalmente en línea.

En el lugar, cerca de 24 aspirantes y familiares, entregaron a las autoridades universitarias un pliego petitorio de tres puntos para exigir que la UNAM continúe con el proceso de inscripción en los tiempos determinados en la convocatoria; que no se les prohíba su derecho a estudiar al no respetando el proceso de selección que defendieron fue de forma honesta. Asimismo, solicitaron respeto y atención a los aspirantes con particularidades referentes al cambio de plantel, cambio de modalidad, cambio de carrera, entre otros.

“Lo anterior tiene el propósito de respetar los lugares de los alumnos, ya que, en caso de revisar los tiempos de inscripción, pueden llegar a tener consecuencias y perder su lugar definitivo”, señala el documento.

En este sentido, dejaron claro que en caso de que la UNAM decida regresar a la modalidad de examen presencial, lo apliquen para el siguiente ciclo, pues “no queremos que piensen que podemos permitir que nos van a repetir el examen”.

Ximena Bárcenas, joven que aprobó el pasado examen de la UNAM para ingresar a la carrera de Trabajo Social, mostró su total desacuerdo con la posibilidad de que se repita la prueba, al igual que rechazó los señalamientos sobre que la mayoría hizo trampa con inteligencia artificial.

“Se supone que, pues, para eso contrataron a alguien que revisara bien. Están muchas personas asegurando que hicimos trampa con inteligencia artificial, y que hasta hicieron el examen por nosotros y no es cierto. Es el 2 año que lo hago, el año pasado no me quedé, y estuve estudiando más de un año y pues, también dicen que es muy fácil para nosotros repetir el examen y no es cierto…“Entonces, o sea, no es fácil volver a repetir un examen”, enfatizó.

Piden decisiones

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la UNAM a aclarar qué sucederá con los resultados del examen de ingreso.

“¿Qué va a pasar con ese examen que se aplicó a distancia y que encontraron que tuvo irregularidades? Ese es un tema que tienen que resolver por los jóvenes (...) el otro tema tiene que ver con cómo se cometió este fraude: si participó la empresa que contrataron para hacer el examen; si fue más bien que cada quien individualmente, algunos estudiantes utilizaron la Inteligencia Artificial. Esa investigación (...) aunque se puede dar asesoría, pues tendrían que revisar ellos con quién hacen esa investigación o si requieren de la fiscalía (de la República) para realizar este tipo de investigaciones. Y si resulta eso: si van a poner una denuncia o no van a poner una denuncia”.