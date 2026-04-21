Tasas de Cetes mantienen tendencia a la baja en subasta semanal de Banxico

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) operaron en su mayoría a la baja en la subasta semanal de Banco de México, en línea con la expectativa de que el banco central seguirá recortando la tasa de interés en lo que resta del año.

La tasa de interés que paga el Cete a 28 días se ubicó en 6.55% un retroceso de 5 puntos base respecto a la semana anterior. El monto colocado fue de 5,000 millones de pesos, y registró una demanda de 3.24 veces el monto colocado, mayor a la última subasta.

El rendimiento del Cete a 91 días se ubicó en 6.75%, marcando un aumento de 5 puntos base respecto de la subasta anterior, luego de que la semana anterior alcanzó el mismo nivel registrado en la subasta del 22 de marzo de 2022. El monto colocado fue de 5,000 millones de pesos, mientras que la demanda de este instrumento fue de 4.78 veces lo ofertado.

El consenso de los analistas del sector privado prevé que la tasa de referencia nacional cierre este año en 6.50%, lo que implicaría una reducción de un cuarto de punto porcentual frente al nivel actual.

Analistas de Monex Casa de Bolsa mantienen una expectativa de que la tasa de interés finalice el segundo trimestre de este año en 6.50 por ciento. La próxima decisión de política monetaria de Banxico está fechada para el 7 de mayo.

Lo anterior, a pesar del repunte recientemente observado en la inflación nacional y de la incertidumbre que persiste por la guerra en Medio Oriente.

Algunos analistas consideran que el fin de la guerra podría permitir una estabilización del mercado petrolero, lo que apaciguaría las presiones observadas durante las últimas semanas en los combustibles.

Se subastaron 5,000 millones de pesos correspondientes al Cete de 175 días, a una tasa de 6.85%, un retroceso de 0.13 puntos porcentuales y se mantiene en su nivel más bajo desde 2022. El instrumento registró una demanda de 4.11 veces lo ofertado, menor a la última colocación.

El rendimiento del Cete de 720 días se ubicó en 7.92%, una caída de 45 puntos base respecto de la última subasta. El monto colocado fue por 17,000 millones de pesos y la demanda de este instrumento fue de 2.24 veces el monto colocado.

Complementariamente se llevó a cabo la subasta de 10,000 millones de pesos del MBono a 30 años, con vencimiento en abril de 2055, a una tasa de 9.50%, un retroceso de 0.17 puntos porcentuales. Tuvo una demanda de 1.73 veces el monto colocado.

Se colocaron Udibonos a 3 años, con vencimiento en agosto de 2029, a una tasa de 4.02%, una bajada de 31 puntos base. El Monto colocado de este instrumento fue de 7,945.22 millones de pesos y registró una demanda de 2.36 veces lo ofertado.