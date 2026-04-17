Declaración anual 2026: la UNAM otorga asesoría gratuita para cumplir con esta obligación fiscal

Si aún no presentas tu declaración anual de impuestos correspondiente a 2025 y tienes dudas de cómo hacerlo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) te puede asesorar de forma gratuita.

Durante abril, las personas físicas deben cumplir con esta obligación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, el tema fiscal suele ser técnico y muchas veces no contamos con los recursos para pagar un contador que nos apoye en el proceso.

Ante ese escenario, la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM inició una campaña para la presentación de la declaración anual de personas físicas, la cual concluirá hasta el 30 de abril. En ella ofrece asesoría especializada sin costo para el contribuyente.

El servicio está disponible de lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas en el laboratorio 4A del Centro de Informática de la FCA, de acuerdo con Vania Martínez Troncoso, profesora responsable del programa.

Si bien esta campaña cobra especial importancia en abril, la académica señaló que la asesoría fiscal gratuita se ofrece durante todo el año en los cubículos 32 y 33 del segundo piso del Posgrado de la FCA, debido a que hay toda una gama de obligaciones que necesitan de un especialista, entre éstas la respuesta a cartas invitación, los pagos provisionales, la emisión de facturas, la atención de requerimientos, la reducción de multas, la aplicación de estímulos fiscales, la presentación de declaraciones con temas de enajenación de bienes o beneficiarios de las afores, por mencionar algunos.

Hasta este 17 abril se han presentado 6.25 millones de declaraciones, de los más de 11 millones que se esperan en todo abril.

Quiero asesoría, ¿qué debo hacer?

Si estás interesado lo ideal es que saques una cita en el micrositio que se encuentra en la página web de la FCA: Asesoría Fiscal Gratuita o al número telefónico 55 56 22 84 68. No obstante, puedes acudir directamente, y si se cuenta con la disponibilidad serás atendido.

“Los requisitos para recibir la asesoría son: traer RFC (Registro Federal de Contribuyentes), contraseña de e-firma, en caso de que tengan algunas inversiones traer las constancias (que las acrediten) y sus respectivos papeles de trabajo; si no cuentan con estos últimos, aquí también se les enseña a cómo elaborarlos”, resaltó Martínez Troncoso, quien tiene experiencia en el sector público como subdirectora en la Dirección General de Orientación y Asesoría al Contribuyente de Atención Personalizada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

¿Qué pasa si no presentas tu declaración anual?

Se trata de una obligación que se debe llevar a cabo para evitar diversas consecuencias, desde una opinión de cumplimiento negativa, pago de recargos y actualizaciones, multas económicas de entre 2,050 y 41,590 pesos y hasta la cancelación temporal o definitiva del Certificado de Sello Digital (CSD), sin el cual no se puede facturar más, de acuerdo con Gabriela Gutiérrez, titular de la delegación Guanajuato de la Prodecon.

Por ello, exhortó a cumplir en tiempo y forma con este deber para evitar consecuencias y riesgos fiscales que pueden ser muy onerosas para tu bolsillo.

"Hay que tener cuidado de estar al corriente con nuestras obligaciones fiscales, porque si tenemos más de una (no presentada), dos o tres, por ejemplo, imaginen la cantidad que se nos va a generar solamente por el tema de pago de multas", señaló.

¿Necesito contador para hacer la declaración anual?

De acuerdo con especialistas, hay dos escenarios que se deben contemplar, los cuales están en función del tipo de pagador de impuestos que seas.

“Si son contribuyentes ordinarios y con ingresos regulares, de los llamados cautivos, es decir, de los que sus patrones son los que tienen que presentar su declaración, claramente no es necesario (contratar a un contador)”, dice Juvenal Lobato, catedrático de la Facultad de Derecho en la UNAM.

Sin embargo, el especialista en temas fiscales comenta que si, además de asalariado, realizas actividades profesionales por tu cuenta, inviertes en instrumentos como Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) o fondo de inversión, tienes un Plan Personal de Retiro (PPR), rentas un inmueble o vendiste una casa, las cosas se complican y es recomendable que acudas con un experto, más si desconoces los términos fiscales.

fernando.franco@eleconomista.mx