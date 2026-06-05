Demanda mundial del petróleo ha bajado más de lo previsto, advierte Goldman Sachs

Goldman Sachs dijo ⁠en una nota publicada el viernes que ⁠la demanda mundial de petróleo ha bajado más de lo previsto, lo que plantea riesgos en ambos sentidos para su ⁠previsión del precio del crudo Brent ⁠para el cuarto trimestre de 2026, de 90 dólares por barril, y para la del WTI, de 83 dólares por barril.

El banco estimó una caída de la demanda mundial de petróleo de entre 4 millones y 5 millones de barriles diarios en abril, ya que el cierre del estrecho de Ormuz parece haber reducido la demanda mundial entre un 4% y un 5%.

El descenso de la demanda se debió a un menor consumo, especialmente en China y Europa Occidental, donde los informes de ventas minoristas de combustible de abril fueron débiles, según Goldman Sachs.

Las estimaciones del banco se basaron en tres enfoques diferentes, incluyendo un análisis de la actividad de las refinerías en el mundo, medidas de alta frecuencia de la demanda y estimaciones de otros analistas ⁠y empresas comerciales.

Si bien la caída ⁠de la demanda plantea ⁠riesgos a la baja para los precios del petróleo, Goldman Sachs ⁠también señaló que existen importantes riesgos al alza si el estrecho permanece cerrado y los suministros mundiales se desploman aún más. Los futuros del crudo Brent cerraron el viernes en 93.09 dólares el barril, con un descenso de 1.94 dólares, o un 2.04%. El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos ⁠cerró a 90.54 dólares el barril, con un descenso de 2.50 dólares, o un 2.69%.