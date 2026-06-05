Grupo Ecologista del Mayab presenta denuncia contra megadesarrollo Lahun Tiku en Mahahual

Cancún, QRoo.- El Grupo Ecologista del Mayab (Gema) presentó una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por las afectaciones a la biodiversidad del desarrollo inmobiliario Lahun Tiku en Mahahual.

Aseguran que contraviene disposiciones legales, derivado de obras y actividades colindantes con la Reserva de la Biosfera del Mexicano.

La denuncia es por el relleno de manglar y la instalación de geotubos o geotextiles entre el mar en la playa colindante con Lahun Tiku.

Los geotextiles se extienden de manera paralela a la playa en un tramo de 150- 200 metros, "generando a simple vista un notable desequilibrio del ecosistema costero, ya que esta parte de costa corresponde a una zona de arenales muy dinámica, y que además sirve como sitio de anidación de tortugas marinas, mismas playas las manejaba el campamento Tortuguero de Mahahual y eran operados por la Dirección General de Vida Silvestre en las temporadas 1999-2001", explicó Araceli Domínguez, presidenta de Gema.

Esta playa se manejaba el campamento Tortuguero de Mahahual y eran operados por la Dirección General de Vida Silvestre en las temporadas 1999-2001.

La instalación de geotextiles ha causado la erosión de la playa, perdiendo vegetación y de arenales donde anidan las tortugas marinas, mismas que se encuentran en categoría de riesgo como la tortuga verde o blanca; caguama, caretta y carey, también mencionadas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, añadió la activista.

Este proyecto inmobiliario fue ingresado a evaluación ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2023 y supone la construcción de 300 viviendas residenciales, 1,000 habitaciones hoteleras, 10 restaurantes, un centro de investigación, centro medico y capillas dentro de un predio costero de 200 hectáreas, en el que "la mitad son manglares", asegura Gema.