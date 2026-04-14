Tasas de Cetes operan mayormente a la baja en subasta semanal de Banxico

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) operaron en su mayoría a la baja en la subasta semanal de Banco de México, en línea con la expectativa de que el banco central volverá a recortar una vez más las tasas de interés este año a pesar de un entorno de mayor inflación.

La tasa de interés que paga el Cete a 28 días se ubicó en 6.60% manteniéndose sin cambios, luego de que la semana anterior retrocedió 4 puntos base. El monto colocado fue de 5,000 millones de pesos, y registró una demanda de 3.10 veces el monto colocado, mayor a la última subasta.

El rendimiento del Cete a 91 días se ubicó en 6.70%, marcando un retroceso de 0.20% respecto a la subasta anterior, alcanzando el mismo nivel registrado en la subasta del 22 de marzo de 2022. El monto colocado fue de 5,000 millones de pesos, mientras que la demanda de este instrumento fue de 5.59 veces lo ofertado.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor en México alcanzó en marzo una tasa anual de 4.59%, su mayor nivel en 17 meses y por encima del intervalo de política monetaria del banco central.

Los analistas del sector privado estiman que la Junta de Gobierno de Banco de México reducirá una vez más la tasa de referencia del país, posiblemente en la reunión del mes de junio, a pesar del alto nivel de la inflación y de los riesgos percibidos por la guerra en Medio Oriente.

Se subastaron 5,000 millones de pesos correspondiente al Cete de 182 días, a una tasa de 6.98%, un retroceso de 5 puntos base, ubicándose por debajo de 7% desde inicios de marzo de 2022. El instrumento registró una demanda de 3.49 veces lo ofertado, mayor a la última colocación.

El rendimiento del Cete de 350 días se ubicó en 7.16%, una caída de 0.28% respecto de la última subasta. El monto colocado fue por 17,000 millones de pesos y la demanda de este instrumento fue de 3.41 veces el monto colocado.

Complementariamente se llevó a cabo la subasta de 17,000 millones de pesos del MBono a 10 años, con vencimiento en febrero de 2036, a una tasa de 8.88%, un avance de 0.14 puntos porcentuales. Tuvo una demanda de 1.85 veces el monto colocado.

Se colocaron Udibonos a 20 años, con vencimiento en noviembre 2043, a una tasa de 4.48%, un retroceso de 25 puntos base. El Monto colocado de este instrumento fue de 7,499.08 millones de pesos y registró una demanda de 2.45 veces lo ofertado.