Soja y maíz bajan en la Bolsa de Chicago por abundancia de oferta

Los futuros ⁠de la soja y el maíz estadounidenses cayeron este martes ante los indicios de una oferta ⁠abundante, dijeron operadores, mientras que el alza del petróleo sirvió de apoyo al mercado en medio de temores de una mayor escalada en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los futuros del trigo registraron resultados mixtos, ya ⁠que las previsiones de lluvias esta semana ⁠en el cinturón de trigo duro de las llanuras de Estados Unidos llevaron a los operadores a vender futuros de trigo duro de K.C. y a comprar futuros de trigo blando de la Bolsa de Chicago (CBOT) aprovechando los diferenciales entre mercados.

A las 17:54 GMT, el contrato de soja de mayo de la CBOT bajaba 8.75 centavos, a 11.58 dólares por bushel, y el de maíz de mayo bajaba 4.75 centavos, a 4.4925 dólares por bushel.

El trigo blando de mayo CBOT subía 3 centavos a 5.9825 dólares el bushel, mientras que el trigo duro de mayo de K.C. bajaba 0.5 centavos a 6.0775 dólares el bushel.

La soja se vio presionada por las caídas en los futuros de la harina y el aceite de soja. La harina de soja de mayo en la CBOT bajó alrededor de un 1.6% y alcanzó su nivel más bajo en casi tres semanas, ya que el agresivo ritmo de molienda en Estados Unidos generó un amplio suministro de productos de soja, incluyendo harina y aceite.

Los futuros del aceite de soja en la CBOT también se desplomaron, registrando una caída después de que el contrato de referencia de mayo alcanzara un máximo histórico de 70.49 centavos por libra.

Los futuros del maíz bajaron, y los contratos cercanos de mayo y julio cayeron en algunos momentos más que el maíz de la nueva cosecha de diciembre en los diferenciales, una señal de la debilidad de los mercados al contado en medio de abundantes existencias estadounidenses y mundiales.

"Tenemos una gran demanda, pero los ⁠diferenciales nos indican que disponemos de maíz más que suficiente para satisfacerla", ⁠afirmó Fritz.

El trigo CBOT cayó por segundo día ⁠consecutivo, ya que las previsiones de lluvia para esta semana en una franja de las llanuras de EU atenuaron las preocupaciones ⁠sobre el estrés hídrico de los cultivos. La perspectiva de una humedad oportuna amortiguó el impacto de las calificaciones del estado del trigo estadounidense, inferiores a lo esperado.

En su primer informe semanal sobre el estado de los cultivos de la temporada de cultivo de 2026, el Departamento de Agricultura de EU (USDA) calificó el lunes solo al 35% de la cosecha de trigo de invierno como en condiciones de buenas a excelentes, el nivel más bajo en tres años.

La siembra de maíz estaba en marcha, con un 3% de la superficie prevista ya sembrada, informó también el USDA.

Los movimientos ⁠de los precios fueron moderados, ya que los inversores esperaban novedades sobre la guerra en Irán, mientras que los operadores de cultivos también esperaban el informe mensual sobre cultivos del USDA el jueves.