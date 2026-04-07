La Escuela es Nuestra concentra 45% de inversión educativa en rehabilitación de planteles: Mario Delgado

Actualmente se cuenta con un modelo distinto para invertir en los planteles, basado en la transparencia, la participación comunitaria y el uso eficiente de los recursos, destacó

Con un presupuesto anual de 26 mil millones de pesos, el Gobierno de México garantiza la atención de más de 75 mil planteles en beneficio de 8.5 millones de estudiantes: directora general del programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruíz

La Escuela es Nuestra (LEEN) concentra el 45 por ciento de los recursos invertidos en infraestructura escolar por los gobiernos de la Cuarta Transformación, aseguró el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien destacó que hoy se cuenta con un modelo distinto para invertir en los planteles, basado en la transparencia, la participación comunitaria y el uso eficiente de los recursos.

“A diferencia de esquemas y gobiernos neoliberales, donde el financiamiento —como el asociado al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) potenciado y programas como La Escuela al 100— presentó diversas observaciones en su ejercicio por una mala administración, debido a que el manejo de los recursos era centralizado”, abundó.

El titular de la SEP subrayó que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa un modelo que prioriza la administración directa de los recursos en las comunidades escolares. Explicó que estos son ejercidos por 72 mil 349 Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), integrados por madres y padres de familia, quienes deciden su destino y supervisan las obras, lo que garantiza transparencia y evita observaciones.

Por su parte, la directora general del programa LEEN, Pamela López Ruiz, informó que, en atención a las instrucciones de la Presidenta de México, se da continuidad a los apoyos para el bienestar mediante la entrega directa de recursos económicos a las comunidades escolares de todo el país.

López Ruiz detalló que el presupuesto para 2026 asciende a 26 mil millones de pesos, con los cuales se proyecta atender a 75 mil 405 planteles educativos, en beneficio de aproximadamente 8.5 millones de estudiantes.

Tras concluir la primera etapa de asambleas, indicó que se han realizado 66 mil 529 reuniones en Educación Básica y 5 mil 820 en Educación Media Superior, para un total de 72 mil 349 comités registrados a nivel nacional, lo que representa un avance del 96 por ciento respecto a la meta.

Asimismo, anunció que durante abril y mayo se llevará a cabo la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a los comités conformados, a fin de que, hacia finales de mayo, todas las escuelas seleccionadas reciban sus recursos de manera oportuna.

En la proyección sexenal, se estima alcanzar este año la cobertura del 100 por ciento en secundarias y, por primera vez, también en Educación Media Superior, lo que permitirá que ambos niveles reciban recursos del programa hasta en tres ocasiones durante la presente administración.

Finalmente, resaltó la inversión histórica de 142 mil 500 millones de pesos destinada desde 2019 a la fecha, con la cual se han otorgado 404 mil 588 apoyos en 187 mil 92 escuelas públicas, lo que reafirma el compromiso del Gobierno de México con la mejora de los espacios educativos.

Los montos de apoyo del LEEN para Educación Básica se asignarán en tres grupos: de 2 a 50 alumnas y alumnos, 200 mil pesos; de 51 a 150, 250 mil pesos; y de 151 o más, 600 mil pesos. En Educación Media Superior, serán de 600 mil pesos para planteles con 3 a 300 estudiantes; de un millón de pesos para aquellos con entre 301 y mil; y de un millón 500 mil pesos para los que cuenten con mil uno o más estudiantes.