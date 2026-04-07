Apple cae en Wall Street tras informes sobre fallas y retrasos en el iPhone plegable

Las acciones de Apple cayeron el martes en Wall Street tras informes que indicaron que la empresa enfrenta dificultades técnicas con el esperado iPhone plegable.

“Apple y la cadena de suministro trabajan bajo una presión de tiempo extrema y las soluciones actuales no son suficientes para resolver por completo los problemas técnicos. Se necesita más tiempo”, declaró una persona familiarizada con el asunto al portal de noticias Nikkei Asia.

Rumbo al cierre de las negociaciones del día los títulos de la empresa dirigida por Tim Cook cayeron alrededor de 2.7% hasta los 251.79 dólares por unidad, encaminándose a cortar cuatro sesiones consecutivas al alza.

Se esperaba que el teléfono plegable se lanzara junto con el iPhone 18 en septiembre de 2026, pero el informe de Nikkei generó preocupación por posibles retrasos.

Posteriormente, Bloomberg informó que el teléfono sigue en pie para su debut en septiembre, lo que aminoró la caída en el precio de las acciones, que llegaron a caer hasta 5% durante la sesión

Según Nikkei, el período comprendido entre abril y principios de mayo se considera crucial para que el fabricante del iPhone resuelva los problemas técnicos antes del inicio de la producción.

El iPhone es el producto insignia de Apple y son una fuente clave de ingresos para la empresa, ya que representan más de la mitad de los 143,800 millones de dólares de ingresos que la compañía dio a conocer en su último reporte financiero.

Nikkei informó que la escasez de chips de memoria, que ha dificultado satisfacer la creciente demanda del iPhone, no influye en el retraso del teléfono plegable.

(Con información de agencias.)