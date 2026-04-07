Megacable con buena señal en la BMV; acciones suben mas de 17% en 2026

Las acciones de Megacable, una de las principales compañías de telecomunicaciones en México, presentan un incremento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en lo que va de 2026, impulsada por un sólido desempeño financiero y un cambio estratégico hacia la rentabilidad.

Los títulos de la firma dedicada a ofrecer servicios de internet, televisión de paga, telefonía fija y móvil, registraron un descenso de 1.70% a 60.68 pesos por acción en la jornada de este martes.

Por el contrario, en el presente año, los papeles muestran una ganancia de 17.27 por ciento.

En cuanto al valor de capitalización, la firma ha ganado 8,588 millones de pesos en lo que va del año, al pasar de 44,373 millones a 52,961 millones.

La emisora opera una red nacional de más de 157,000 kilómetros de fibra óptica y coaxial, que cubre más de 17 millones de hogares en los 31 estados del país. A través de sus divisiones MetroCarrier, MCM y ho1a Innovación, atiende al mercado corporativo con soluciones avanzadas de telecomunicaciones, ciberseguridad, nube e inteligencia artificial.

Además, genera contenido propio mediante MegaNoticias y Video Rola, reforzando su oferta de entretenimiento.

“Sus principales ingresos provienen de los servicios residenciales de internet y televisión, que representan la mayoría de su base de suscriptores, seguidos por los servicios corporativos. Su estrategia combina expansión de red de fibra óptica, modernización tecnológica y la diversificación hacia soluciones empresariales y móviles, buscando consolidar su liderazgo como proveedor integral de conectividad en México”, escribieron analistas de Actinver.