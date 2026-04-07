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Primer ministro de Pakistán solicita a Trump postergar dos semanas el plazo fijado para Irán
El llamado se conoce pocas horas antes de que expire, a medianoche GMT, el ultimátum de Trump a Irán.
El primer ministro de Pakistán, mediador clave en la guerra de Oriente Medio, pidió el miércoles al presidente estadounidense, Donald Trump, que prorrogue dos semanas su ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.
"Los esfuerzos diplomáticos para lograr una solución pacífica a la guerra en curso en Oriente Medio avanzan de forma constante, enérgica y decidida, con la posibilidad de dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo", declaró Shehbaz Sharif en un mensaje publicado en la plataforma X.
"Para que la diplomacia siga su curso, insto al presidente Trump a que amplíe el plazo dos semanas", añadió.
El llamado se conoce pocas horas antes de que expire, a medianoche GMT, el ultimátum de Trump a Irán.
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El mandatario endureció aún más el tono el martes al amenazar con erradicar "toda una civilización" si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.
En su declaración, Sharif instó a Irán a abrir ese paso estratégico para el suministro mundial de petróleo y gas, "durante un periodo de dos semanas como gesto de buena voluntad".