Senado recibe nombramiento de Roberto Velasco como canciller; analizará su ratificación

El Senado de la República recibió este martes el nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), designación realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que deberá ser ratificada por la Cámara Alta.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que el órgano legislativo analizará el expediente y ejercerá su facultad constitucional exclusiva para determinar la ratificación del nuevo canciller.

A través de un mensaje público, la legisladora confirmó la recepción formal del nombramiento y reiteró que el proceso se realizará conforme a los tiempos legislativos.

Cambio en la Cancillería por motivos de salud

El relevo en la política exterior mexicana se produce tras la salida de Juan Ramón de la Fuente, quien dejó el cargo por problemas de salud relacionados con una afección en la columna vertebral que requiere intervención quirúrgica y un periodo prolongado de rehabilitación.

Velasco Álvarez, quien se desempeñaba como subsecretario para América del Norte, asumió de facto la conducción de la cancillería desde el 1 de abril, tras la aceptación de la renuncia por parte del Ejecutivo federal.

Experiencia y transición en la SRE

Antes de su designación, el nuevo canciller acumulaba experiencia directa en la relación bilateral con Estados Unidos, uno de los ejes prioritarios de la política exterior mexicana.

Durante la transición, De la Fuente reconoció la trayectoria de su sucesor y llamó al personal de la cancillería a respaldar su gestión, mientras que Velasco agradeció la oportunidad de continuar con la conducción de la diplomacia mexicana en un contexto internacional complejo.

En paralelo al proceso formal, Velasco Álvarez sostuvo reuniones privadas con integrantes de la Junta de Coordinación Política, donde dialogó con coordinadores parlamentarios de las distintas fuerzas políticas.

El presidente de este órgano, Ignacio Mier Velazco, dio la bienvenida al funcionario y destacó la disposición del Senado para analizar su designación.

Pendiente la ratificación

El Senado deberá resolver en los próximos días la ratificación del nuevo titular de la SRE, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales.

La decisión marcará el inicio formal de la gestión de Velasco Álvarez al frente de la diplomacia mexicana, en un momento de alta actividad internacional para el país.