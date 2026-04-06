Trigo cae en Chicago a su nivel más bajo en semanas

Los futuros del trigo en la Bolsa de Chicago cayeron el lunes a su nivel más bajo en casi dos semanas, ante los indicios de una demanda de exportación débil y noticias de lluvias oportunas en zonas de las llanuras estadounidenses afectadas por la sequía, dijeron operadores.

El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT) cayó 0.35% a 5.9588 dólares el bushel. A primera hora de la sesión, el contrato tocó los 5.8850 dólares, el precio más bajo desde el 25 de marzo.

Los futuros de maíz y soya de la CBOT subieron ligeramente debido a la demanda de exportación y a la debilidad del dólar, lo que suele abaratar las materias primas para los compradores extranjeros, dijeron operadores.

Los operadores también esperan con interés la próxima reunión en mayo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, durante la primera visita del republicano a Pekín en ocho años, un viaje muy seguido que se produce justo un año después de que Washington impusiera aranceles globales de gran alcance y, en ocasiones, erráticos.

El contrato de futuros de soya más activo de la CBOT subió 0.06% a 11.6475 dólares el bushel, mientras que el de maíz más activo subió 0.39% a 4.5375 dólares. A primera hora de la sesión, el contrato de maíz cayó a 4.4825 dólares el bushel, el precio más bajo registrado desde el 10 de marzo.

Las preocupaciones sobre una posible escalada de la guerra y las prolongadas interrupciones en el suministro de petróleo añadieron incertidumbre a una jornada volátil en el mercado del maíz, dijeron analistas. La escasez de fertilizantes relacionada con el conflicto también podría afectar al volumen y la calidad de las cosechas.