El papa León XIV tacha de "inaceptable" la amenaza de Trump contra todo el pueblo iraní

El papa León XIV calificó de "inaceptable" este martes la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de eliminar a toda la civilización iraní si Irán no respeta su plazo límite establecido para medianoche para abrir el estrecho de Ormuz.

"Hoy (...) se ha producido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto es realmente inaceptable. Ciertamente hay cuestiones de derecho internacional, pero mucho más que eso, se trata de una cuestión moral", dijo el papa a los periodistas mientras salía de su residencia de Castel Gandolfo rumbo al Vaticano.

"Sin duda, existen aquí cuestiones de derecho internacional, pero más allá de eso, es una cuestión moral por el bien de la humanidad", añadió.

Es inusual que el papa, que lidera a 1,400 millones de católicos en todo el mundo, responda directamente a un líder mundial.

León XIV, conocido también por elegir cuidadosamente sus palabras, ha intensificado sus críticas a la guerra en Irán en las últimas semanas. El papa hizo su primer llamamiento directo a Trump la semana pasada, instándolo a encontrar una solución para poner fin a la guerra.

En declaraciones el martes a periodistas frente a su residencia en Castel Gandolfo, Italia, León XIV exhortó a los ciudadanos de todo el mundo a contactar a sus representantes políticos y pedirles que ⁠pongan fin al creciente conflicto regional.

"La gente ⁠quiere la paz", dijo el ⁠papa. "Invito a los ciudadanos de todos los países involucrados a contactar a las autoridades -líderes políticos, ⁠congresistas- para pedirles que trabajen por la paz".

León XIV también señaló que muchas personas se han referido al conflicto como una "guerra injusta", utilizando un término que indica que el conflicto va en contra de las firmes enseñanzas provida de la Iglesia Católica.

El papa hizo un llamado a la gente a "recordar especialmente a los niños inocentes, a los ancianos, a los enfermos, a ⁠tantas personas que ya han sido o serán víctimas de esta guerra". Asimismo, afirmó que los ataques contra la infraestructura civil "contravienen el derecho internacional".