San Luis Potosí consolidó alta ocupación turística durante semana santa

Alta ocupación hotelera y gran afluencia de visitantes posicionan al Estado como uno de los destinos más competitivos del país durante la temporada vacacional.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para fortalecer el desarrollo turístico y la proyección de San Luis Potosí, durante el periodo del 2 al 5 de abril de 2026 se registró un comportamiento altamente favorable en la actividad turística, impulsado por condiciones de estabilidad, crecimiento y seguridad en las cuatro regiones del Estado. La Huasteca alcanzó una ocupación hotelera de hasta 92.7 por ciento, mientras que la región Centro llegó a 77.9 por ciento, el Altiplano a 69.1 por ciento y la región Media a 85.5 por ciento, reflejando una intensa movilidad de visitantes en todo el territorio.

Destinos estratégicos reportaron cifras sobresalientes, destacando Ciudad Valles y Tamasopo con ocupación hotelera del 100 por ciento en los días de mayor demanda. Asimismo, El Naranjo registró niveles de hasta 98 por ciento y 90 por ciento, mientras que Xilitla alcanzó hasta 98 por ciento durante el fin de semana, consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos. Estos resultados reflejan el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí, con un crecimiento sostenido en la preferencia de visitantes nacionales e internacionales.

En cuanto a la afluencia en parajes turísticos, se observó un incremento progresivo al registrar 17,456 visitantes el jueves, 26,614 el viernes y un máximo de 30,768 el sábado, para cerrar con 24,181 el domingo. Este desempeño fortalece la confianza en el destino y anticipa que la meta de mil 250 millones de pesos en derrama económica será superada, consolidando a San Luis Potosí como un referente turístico sin límites a nivel nacional.