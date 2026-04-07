Peso mexicano avanza frente al dólar antes de esperado mensaje de Donald Trump

El peso mexicano avanzó moderadamente contra el dólar en la sesión de este martes. La divisa local ganó terreno en un mercado con movimientos ligeros, debido a la cautela ante el límite del plazo que le dio Estados Unidos a Irán para abrir el estrecho de Ormuz.

El tipo de cambio concluyó esta jornada en el nivel 17.7065 unidades por dólar. Contra un registro de 17.7669 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una mejora de 6.04 centavos, equivalentes a 0.34 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.8014 unidades y un nivel mínimo de 17.7077. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, caía 0.22% a 99.86 puntos.

"La sesión ha sido un ejercicio de resistencia para el peso mexicano, que logró una apreciación, en un mercado dominado por el ruido geopolítico y el nerviosismo previo al mensaje nocturno de Donald Trump", dijo Felipe Mendoza, analista de la firma EBC Financial Group.

Piden extender ultimátum

Los operadores asimilaban positivamente la solicitud que hizo el primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, a Donald Trump de extender su ultimátum a Irán por dos semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos que son mediados por su país.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, ⁠Karoline Leavitt, dio a conocer este martes que "el presidente ⁠Trump está enterado de la propuesta" de Pakistán de prorrogar dos semanas el plazo que impuso a Irán, y prometió en un comunicado que pronto habrá una respuesta.

Trump amenazó con "desatar el infierno" sobre Irán si no abre el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio del petróleo, antes de las 20:00 horas ⁠del este de Estados Unidos. Los mercados se mostraron cautelosos ante la preocupación por una posible escalada.

"Espero que el tipo de cambio entre en una fase de expectativa. La confirmación de ataques a gran escala de Estados Unidos contra Irán impulsaría al par dólar/peso por encima de las 18 unidades debido a la aversión al riesgo", explicó Mendoza de EBC Financial Group.