Avanza temporada de anidación de tortuga lora; suman más de 16 mil huevos protegidos

⁠La coordinación entre autoridades y el compromiso de la ciudadanía fortalecen la protección de la tortuga, reflejando una mayor conciencia ambiental en las playas de Tamaulipas

Abril 07 de 2026, Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas informó que la temporada de anidación de tortugas marinas registra un avance favorable en las costas del estado, donde hasta el momento se han protegido más de 16 mil huevos en los diferentes campamentos tortugueros.

El vocal ejecutivo de la Comisión, Eduardo Rocha Orozco, destacó que, gracias al trabajo coordinado entre autoridades estatales, municipales, cuerpos de Protección Civil y voluntarios, se ha logrado resguardar un número importante de nidos en playas tamaulipecas.

“Los municipios y los turistas han respetado los señalamientos y los protocolos; la gente ya sabe que, cuando observa una tortuga, debe mantenerse a distancia y reportar el avistamiento para que nuestros equipos puedan resguardar los huevos”, señaló.

De acuerdo con el reporte actualizado de los campamentos tortugueros, los registros de anidación son los siguientes:

•⁠ ⁠Playa Miramar (Madero): 44 nidos y 4,010 huevos

•⁠ ⁠Altamira: 89 nidos y 6,606 huevos

•⁠ ⁠Tepehuajes: 28 nidos y 2,636 huevos

•⁠ ⁠La Pesca: 28 nidos y 2,566 huevos

•⁠ ⁠Matamoros (Playa Bagdad y Mezquital): 2 nidos y 195 huevos

Rocha Orozco explicó que, como parte de la estrategia de conservación que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, durante esta temporada se reforzó la vigilancia en los campamentos mediante recorridos con cuatrimotos, con aproximadamente 15 unidades distribuidas en seis campamentos, lo que permite responder rápidamente a reportes de avistamientos y proteger los nidos.

“Tenemos personal recorriendo las playas en cuatrimotos para atender los reportes que hacen turistas o protección civil; esto nos permite llegar rápido y resguardar los huevos en los campamentos”, indicó.

El funcionario también resaltó que no se han registrado saqueos de nidos en Tamaulipas, lo que refleja la conciencia ambiental de la población y de los visitantes que acuden a las playas del estado.

Asimismo, explicó que los municipios han colaborado con medidas para proteger el ecosistema costero, como la prohibición del ingreso de botellas de vidrio y vehículos 4x4 en zonas turísticas de playa, acciones que ayudan a disminuir riesgos para la fauna marina.

En relación con el chapopote detectado en algunas zonas del Golfo de México, el vocal ejecutivo precisó que su presencia en Tamaulipas ha sido mínima, sin afectaciones significativas para la fauna marina ni para la actividad turística; no obstante, las autoridades ambientales mantienen monitoreo permanente.

Finalmente, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas reiteró el llamado a la ciudadanía y a los visitantes de las playas del estado a respetar las zonas de anidación, evitar acercarse o manipular a las tortugas y reportar cualquier avistamiento a las autoridades, con el propósito de fortalecer las acciones de protección de esta especie.