Petróleo ronda 110 dólares mientras estrecho de Ormuz sigue cerrado antes de fin del plazo de Trump

Los precios ⁠del petróleo rondaban los 110 dólares por barril este martes, ante la inminente fecha ⁠límite impuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Irán abra el estrecho de Ormuz si no quiere ser "derrotado".

A las 09:20 GMT, los futuros del Brent bajaban 95 centavos, o ⁠un 0.9%, a 108.82 dólares el barril, ⁠y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) tocaron un máximo de cuatro semanas por encima de los 116 dólares temprano en la sesión, pero cedían más tarde 11 centavos, o un 0.1%, a 112.3 dólares.

El WTI suele cotizar con un descuento respecto al Brent, pero esta tendencia se ha invertido en un mercado en el que los barriles de entrega más temprana alcanzan un precio más alto. El contrato de referencia del WTI es para entrega en mayo, mientras que el del Brent es en junio.

Trump ha dado a Irán hasta las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT del miércoles) para reabrir el estrecho de Ormuz, por el que suele transitar cerca de una quinta parte del suministro petrolero mundial. Las fuerzas iraníes cerraron de forma efectiva el estrecho tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero.

Si Teherán no cumple, Trump afirmó que "todos los puentes de Irán serán destruidos" antes de las 04:00 GMT del miércoles y que "todas las centrales eléctricas de Irán quedarán fuera de servicio, arderán, explotarán y nunca volverán a utilizarse".

En respuesta a una propuesta estadounidense a través del mediador Pakistán, Teherán rechazó un alto el fuego y afirmó que es necesario poner fin a la guerra de forma permanente, resistiéndose a la presión para reabrir el estrecho.

Las exportaciones de varios productores del golfo Pérsico se han desplomado ⁠por las restricciones en el estrecho, disparando ⁠los precios del crudo. Esto ha supuesto una ganancia inesperada para Irán, Omán y Arabia Saudita, mientras que otros países ⁠que carecen de rutas de transporte alternativas han perdido miles de millones de dólares, según un análisis de Reuters.

Se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU vote más tarde en el día una resolución para proteger el transporte marítimo comercial en el estrecho, pero en una forma muy suavizada después de que China -que cuenta con derecho de veto- se opuso a autorizar el uso de la fuerza, según dijeron diplomáticos.

Además de la inusual prima de los futuros del WTI sobre el Brent, el ⁠conflicto ha disparado las primas al contado del crudo estadounidense a máximos históricos, ya que las refinerías asiáticas y europeas se apresuran a sustituir los flujos procedentes de Oriente Medio.