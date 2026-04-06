Urgen soluciones integrales ante el momento crítico que enfrentan los productores de granos: CNA

Ante el momento crítico que atraviesan los productores de granos, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) hizo un llamado a implementar soluciones integrales que brinden certidumbre al campo mexicano y destacó la importancia de mantener el diálogo con el gobierno federal.

El organismo resaltó en un comunicado que la producción de granos pasa por un momento crítico debido a los bajos precios, el tipo de cambio, así como los altos costos de producción.

Además, los productores se ven afectados por la falta de financiamiento y el incremento en insumos básicos como fertilizantes y diésel, dicho escenario se ve agravado por problemas internacionales.

“Esta situación está descapitalizando a nuestros productores, colocándolos en desventaja frente a competidores de otros países que reciben subsidios y apoyos”, resaltó el CNA.

En este sentido, reconoció la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo, con quienes se ha trabajado activamente en cuatro mesas estratégicas sobre seguridad, comercialización, financiamiento e insumos.

Estas mesas, en las que ha participado el Consejo Nacional Agropecuario, buscan construir soluciones que den certidumbre a los productores de granos del país.

El consejo destacó que esta apertura al diálogo, que no se había dado en años anteriores, representa una oportunidad para lograr acuerdos que también contribuyan a la competitividad del campo y a la seguridad alimentaria del país.

No obstante, a pesar de los avances logrados, el CNA reiteró la importancia de mantener y privilegiar el diálogo, y subrayó que la legítima preocupación de los productores de todo el país requiere atención integral y urgente.

“Reconocemos los avances logrados y de igual manera hacemos un llamado a mantener y privilegiar el diálogo como la vía para construir soluciones conjuntas que den certidumbre de largo plazo al campo mexicano”, urgió el CNA.