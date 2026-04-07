EU se adelanta a ultimátum y ataca la isla de Jark; Israel confirma ataques contra 8 puentes en Irán

Estados Unidos ha bombardeado este martes la isla de Jark, de importancia estratégica para Irán al ser la vía de exportación de buena parte de su crudo, a horas del ultimátum dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para aceptar un acuerdo para una tregua en el conflicto y la reapertura del estrecho de Ormuz.

En rueda de prensa desde Budapest, donde ha viajado para respaldar al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de cara a las elecciones de este domingo, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se ha referido a los nuevos ataques militares, si bien ha indicado que no representan un cambio en la estrategia estadounidense.

Vance desveló conversaciones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, "sobre este asunto". "Íbamos a atacar algunos objetivos militares en la isla de Jark. Creo que lo hemos hecho", afirmó.

De todos modos, negó que esto suponga cambiar el guion en Irán, toda vez que Washington mantiene un ultimátum que expira en menos de 12 horas para que Teherán pacte una tregua en la guerra.

La estratégica isla ya fue objeto de ataques estadounidenses a mediados de marzo, cuando el ejército norteamericano golpeó un centenar de objetivos militares en Jark.

Entonces afirmó haber atacado instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de misiles y otros emplazamientos militares, pero aseguró haber "preservando al mismo tiempo la infraestructura petrolera".

Israel confirma ataques contra 8 puentes en distintos puntos de Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado este martes ataques contra ocho puentes en distintos puntos de Irán, incluyendo la capital Teherán, alegando que estas infraestructuras eran utilizadas por la República Islámica para transportar "armamento y equipamiento militar".

En un comunicado, el Ejército israelí ha informado de ataques contra ocho infraestructuras en Teherán, Karaj, Tabriz, Kashan y Qom. Horas antes, Irán había denunciado un bombardeo contra un puente en Kashan que habría dejado al menos dos fallecidos.

El propio primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó los ataques más recientes contra "vías férreas y puentes" que, según ha afirmado, utiliza la Guardia Revolucionaria iraní.

"Estamos aplastando al régimen terrorista de Irán. Pero lo estamos haciendo con aún más vigor y con una fuerza cada vez mayor", indicó Netanyahu, tras afirmar que estos ataques suceden a la destrucción de "aviones de transporte y decenas de helicópteros" de los últimos días.

Las FDI esgrimió que los ataques buscaban "impedir que el régimen terrorista iraní los utilizara para transportar armas y equipo militar". "Las Fuerzas Armadas del régimen terrorista iraní utilizaban los puentes para transportar armas y equipo militar y llevar a cabo ataques terroristas contra el Estado de Israel y otros países de Oriente Próximo", indicaron en un comunicado.

Igualmente, han asegurado que los ataques se han llevado a cabo tras tomar medidas para mitigar daños a civiles, "incluido el uso de municiones de precisión y vigilancia aérea".

Este martes, Israel ha advertido también a los iraníes contra usar el tren y a horas de que expire el ultimátum dado por Trump.