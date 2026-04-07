El plan a 20 años que coloca el trabajo como eje central de la CDMX

La secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) Inés González, convocó a un diálogo abierto para trazar el rumbo de las relaciones laborales en las próximas dos décadas. En el evento “Sindicalismo de futuro para la Ciudad de México", se presentó no sólo como un espacio de análisis académico, sino como el cimiento de lo que será el Plan General de Gobierno a veinte años.

La premisa que guía este esfuerzo, dijo González, es que el trabajo y el sindicalismo no pueden quedar rezagados en la planeación urbana, sino que deben erigirse como el eje central de una ciudad en constante revolución.

La visión institucional fue reforzada por la doctora Beatriz Corina Mingüer Cestelos, directora ejecutiva en el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, quien destacó que este plan es un documento vivo que busca romper la lógica de los periodos de gobierno de seis años para pensar en el largo plazo.

Mingüer subrayó un cambio fundamental en la estrategia de la ciudad: la creación de una línea de transformación específica para el trabajo, reconociendo que la clase trabajadora es el grupo prioritario de la Ciudad de México. Para la doctora, el objetivo primordial es que cada habitante se vea reflejado en este proyecto de democracia participativa, donde el fortalecimiento de la organización sindical y la defensa de los derechos laborales sean los pilares que den forma a las políticas y programas de todas las dependencias capitalinas durante las próximas dos décadas.

La invitación de la Secretaria González a abogados, académicos y líderes sindicales fue para definir el papel del sindicalismo en el futuro, “ante un panorama donde la inteligencia artificial y el cambio tecnológico acelerado redefinen el concepto de empleo, el foro busca articular propuestas que respondan a la transición tecnológica sin deshumanizar el trabajo. Se busca integrar la automatización y las nuevas formas de contratación, como el trabajo en plataformas digitales, dentro de un marco de derechos que garantice estabilidad y justicia en la relación entre empleadores y trabajadores”, destacó.

A este esfuerzo se sumó la perspectiva legislativa del diputado del Congreso de la CDMX, Juan Rubio Gualito, quien enfatizó la necesidad de aterrizar estas visiones en la estructura legal de la capital; durante su intervención, Rubio Gualito señaló que para lograr una transformación real es indispensable que los marcos jurídicos evolucionen a la par de la sociedad, afirmando que el objetivo principal debe ser consolidar leyes que no sólo regulen, sino que protejan activamente la dignidad de quienes mueven la economía de la ciudad. Según sus palabras, se debe trabajar para que cada trabajador tenga la certeza de que su voz y sus derechos están blindados por un gobierno que entiende la modernidad no como un reemplazo del ser humano, sino como una herramienta para su bienestar.

Inés González enfatizó que una política laboral carece de sentido si ignora a sectores que enfrentan situaciones especiales, como las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables que históricamente han encontrado barreras en el empleo formal. “El objetivo es consolidar una ciudad donde hombres y mujeres participen equitativamente en una economía que evoluciona de manera impresionante, asegurando que nadie quede atrás en la construcción de este nuevo modelo”.

Finalmente, la importancia de este momento radica en el ejercicio del Parlamento Abierto, donde las ideas recolectadas se transformarán en una ley de ejecución obligatoria para las futuras administraciones. La Secretaria destacó que esta es una oportunidad inédita para contribuir directamente al plan de la Ciudad de México.