Precios del petróleo registran resultados mixtos con atención en ultimátum de Trump a Irán

Los precios del petróleo registran este martes con resultados mixtos, apenas unas horas antes de que expire el ultimátum de Donald Trump a Irán para que reabra el estratégico estrecho de Ormuz.

Tras un breve repunte de casi el 5% durante la sesión, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), la referencia estadounidense, para entrega en mayo, subió solo un 0.48%, hasta los 112.95 dólares por barril.

El crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, cayó a su vez 0.55%, hasta los 109.27 dólares por barril.

"El mercado está nervioso, y eso se refleja en los precios", declaró Stephen Schork, de The Schork Group, a la AFP.

Trump dio a Teherán plazo hasta las 20:00 horas de Washington para reabrir el estrecho de Ormuz, por donde solía transitar el 20% del crudo del mundo.

En caso de ataques contra infraestructura energética iraní y posibles represalias por parte de Teherán en el Golfo, la principal preocupación sería el paso de una crisis derivada de la interrupción del tráfico marítimo a una crisis prolongada relacionada con los daños a la capacidad de producción de petróleo.