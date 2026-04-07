Hacienda reconoce al crecimiento económico como uno de los mayores retos de México

La economía mexicana ha mostrado un crecimiento bajo, el cual representa uno de los grandes retos para el país, de acuerdo con Rodrigo Mariscal Paredes, jefe de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante su participación en el webinar Política Fiscal bajo Incertidumbre, de FISLAC, el funcionario hacendario destacó que aunque se puede mejorar el marco fiscal mexicano, este es robusto; sin embargo, reconoció el bajo crecimiento que se ha presentado en los últimos años.

“Tenemos el gran reto del crecimiento interno. México es una economía que está creciendo relativamente bajo en comparación con la región o comparado con otros eventos históricos del país. Yo creo que debemos que buscar fuentes de crecimiento, que le demos más inversión, o revisar el modelo económico mexicano”, expuso.

El año pasado, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la economía mexicana se expandió 0.8% anual, quedando así dentro del rango proyectado por el gobierno federal entre 0.5 y 1.5 por ciento.

Mariscal Paredes explicó que, usualmente, para fortalecer la parte fiscal en el país se sacrifica el gasto en inversión para poder llegar a las metas fiscales que se plantean año con año.

“Esto es muy costoso en términos de crecimiento económico. Tienes que renunciar a una buena parte de la inversión pública, o suavizarla, dividirla en el tiempo, para poder tener mayor espacio fiscal. Hacia futuro, eso claramente va a estar cuestionado porque todos los choques que vamos a ver y toda la dinámica que estamos viendo apunta a que las tasas de interés van a estar más altas”, indicó.

Este año, el gobierno de Claudia Sheinbaum espera un crecimiento entre 1.8 y 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual ha sido catalogado como optimista. En tanto, la Secretaría de Hacienda dijo, anteriormente a El Economista que el Plan de Infraestructura presentado por el gobierno federal en febrero pasado, detonará un mayor crecimiento.

“Queremos aumentar el Producto Interno Bruto (PIB) potencial del país, queremos aumentar las capacidades, el alcance de la infraestructura pública para que podamos aumentar el crecimiento de manera permanente y constante”, dijo en el marco de la 89 de Convención Bancaria, celebrada en marzo pasado.