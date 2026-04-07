El Senado recibe nombramiento presidencial de Roberto Velasco como nuevo canciller

La Cámara de Senadores recibió de manera formal el nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para su eventual ratificación.

“Hace unos minutos recibimos el nombramiento que hace la presidenta Claudia Sheinbaum al C. Roberto Velasco Álvarez, como nuevo secretario de Relaciones Exteriores. En la Cámara de Senadoras y Senadores analizaremos y ejerceremos nuestra facultad exclusiva para determinar su ratificación", comunicó este martes Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, vía la red social X.

El nuevo canciller visitó por la mañana la sede senatorial para reunirse con los coordinadores de los seis grupos parlamentarios representados en su seno, que integran la Junta de Coordinación Política (JCP) presidida por Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena que detenta la mayoría parlamentaria.

Mier Velazco informó que Velasco Álvarez comparecerá mañana miércoles ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que preside Alejandro Murat (Morena), que deberá dictaminar su nombramiento que posteriormente será discutido y votado por el pleno cameral.

La ratificación del referido nombramiento requiere ser aprobada por mayoría de votos.

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