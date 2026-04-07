Greer proyecta que la negociaciones sobre el T-MEC se alarguen después del 1 de julio

El gobierno de Estados Unidos proyectó que las negociaciones sobre la revisión sexenal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se alarguen después del próximo 1 de julio, argumentando que varios problemas relacionados siguen pendientes.

“Así que creo que probablemente no resolveremos todos los problemas para el 1 de julio”, dijo este martes Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), en un evento en el Instituto Hudson.

El T-MEC ordena evaluaciones integrales cada seis años, específicas cada semestre en materia laboral y medioambiental, y continuas a través de una docena de comités sobre diversas materias.

Greer refirió que el presidente Donald Trump “ha dejado claro que está insatisfecho con muchos de los resultados del T-MEC”. Y puso como ejemplos el aumento de las importaciones estadounidenses de autos, acero y aluminio fabricados en México.

Sobre ello, el gobierno mexicano ha replicado insistentemente que México tiene una producción automotriz compartida (alrededor de 40% de valor estadounidense en las exportaciones mexicanas) y mantiene un déficit en su balanza comercial de acero con Estados Unidos.

En específico, el Artículo 34.7 del T-MEC establece una evaluación programada para el 1 de julio de 2026 sobre la operación de este acuerdo comercial, con acciones a proponer en la revisión y la posición de cada país sobre si recomienda extender el término del T-MEC.

Las partes se comprometieron a una revisión del acuerdo en el sexto aniversario de su entrada en vigor. Si todas las partes pactan continuarlo, permanecerá vigente por otros 16 años. Si una parte no confirma su deseo de extender el plazo del acuerdo por otro período de 16 años, las partes llevarán a cabo una revisión conjunta del acuerdo cada año.

Greer expuso que el gobierno estadounidense intentará avanzar en la solución de los problemas pendientes entre los tres países antes del 1 de julio, pero planteó la posibilidad de que esto no se cumpla plenamente para esa fecha.

El funcionario declaró además que Estados Unidos realizará negociaciones por separado con México y Canadá en aspectos bilaterales. La USTR comenzó ya las negociaciones formales y se espera que haga lo mismo con Canadá en mayo próximo.

El T-MEC solo especifica que una "parte" revisará el acuerdo; no establece si sería el Presidente o el Congreso quien revise el acuerdo.