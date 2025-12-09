El bitcoin puede cerrar el 2025 con su primera caída anual desde 2022: ¿A cuánto cotiza?

Con una serie de máximos históricos y caídas fulminantes, 2025 ha sido una montaña rusa para el bitcoin, la mayor criptomoneda del mundo, que corre el riesgo de terminar el año con su primera caída anual desde 2022.

Los principales índices bursátiles del mundo también han tenido un año turbulento, alcanzando repetidamente máximos históricos y retrocediendo después a medida que las preocupaciones por los aranceles, los tipos de interés y una posible burbuja de la inteligencia artificial sacudían los mercados. Aunque la renta variable ha subido en su mayor parte en lo que va de año, la correlación general del bitcoin con los precios de las acciones se ha reforzado notablemente este año.

Los analistas afirman que las oscilaciones del bitcoin siguieron cada vez más la confianza del mercado de valores a medida que los inversores minoristas e institucionales tradicionales se lanzaron a las criptodivisas, que el próximo año podrían estar aún más estrechamente vinculadas a los factores que impulsan las acciones y otros activos de riesgo, como los cambios en la política monetaria y el nerviosismo por las elevadas valoraciones de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial.

"La reacción de las criptomonedas a la renta variable en general ha sido un tema constante en 2025", dijo Jasper De Maere, estratega de la empresa de negociación algorítmica de criptomonedas Wintermute.

El lunes, el bitcoin rondaba los 89,000 dólares.

Después de dispararse a principios de este año con la elección de Donald Trump, favorable a las criptomonedas, las criptodivisas, junto con las acciones, se desplomaron en abril por sus anuncios de aranceles, pero se recuperaron rápidamente. El bitcoin llegó a alcanzar un máximo histórico por encima de los 126,000 dólares a principios de octubre.

Pero apenas unos días después, el 10 de octubre, el mercado volvió a desplomarse cuando Trump anunció un nuevo arancel a las importaciones chinas y amenazó con controles a la exportación de software crítico. Eso provocó liquidaciones por valor de más de 19,000 millones de dólares a través de posiciones apalancadas en el mercado de criptomonedas, la mayor liquidación en la historia de las criptomonedas.

Desde entonces, el bitcoin ha intentado recuperar su equilibrio y en noviembre experimentó su mayor caída mensual desde mediados de 2021, aunque la tendencia bajista del mercado de opciones ha disminuido un poco en las últimas semanas, según la plataforma de opciones Derive.xyz.

A finales de la semana pasada, los operadores asignaban una probabilidad del 15% a que el bitcoin terminaría el año por debajo de los 80,000 dólares, frente a la probabilidad del 20% que asignaban hace apenas unas semanas.

Esto sigue siendo un duro revés para los partidarios de las criptomonedas, como Michael Saylor"s Strategy, la mayor empresa del mundo dedicada a acumular bitcoins, que el 30 de octubre había pronosticado que alcanzaría los 150,000 dólares este año. Los analistas de Standard Chartered pronosticaron el año pasado que el bitcoin alcanzaría los 200,000 dólares a finales de 2025, debido en parte a los flujos hacia los fondos cotizados de bitcoin.

En un cambio de tono, el CEO de Strategy, Phong Le, advirtió en un podcast el mes pasado de un posible "invierno bitcoin". En octubre, Standard Chartered pronosticó que el bitcoin caería por debajo de los 100,000 dólares, pero dijo que podría ser la última vez que tocara ese mínimo, según los medios de comunicación.

Saylor, en declaraciones a Reuters la semana pasada, afirmó que su empresa podría sobrevivir a una caída del 95% en el precio del bitcoin.