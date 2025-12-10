Hacienda llama a estados y municipios a financiar obra pública con bonos verdes

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, realizó un llamado a las entidades federativas y municipios del país para que avancen en la emisión de deuda bajo criterios de sostenibilidad como herramienta para su desarrollo, esto en el marco de la colocación del Bono Verde de la Ciudad de México en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La emisión capitalina es la más grande en su historia por un monto de 3,000 millones de pesos, operación que “obtuvo una demanda de dos veces el monto objetivo de la emisión”, es decir, se recibieron posturas por más de 6,000 millones de pesos, lo que refleja la alta confianza del mercado, señaló secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton.

Esta demanda permitió lograr “las mejores condiciones de mercado, conforme a la calificación ‘AAA’ de la Ciudad de México, la más alta en la escala local”, con lo que se fortalece el perfil de vencimientos de la deuda. El instrumento tiene un plazo de 10 años.

En la colocación, el Banco Santander fungió como intermediario, tal como reconocieron el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Marcos Martínez, y el secretario de Finanzas capitalino, quien detalló que entre los inversionistas que adquirieron el bono se encontraban Banobras, GNP Seguros y Banamex.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuenta con un marco regulatorio específico para facilitar la emisión de bonos verdes por parte de los gobiernos locales, que brinda certidumbre a los emisores, “la Taxonomía Sostenible de México clasifica actividades con beneficios ambientales y sociales, define criterios de elegibilidad y exige trazabilidad y reporte de asignación e impacto”.

Destino

Los fondos de este bono se aplicarán íntegramente la construcción de dos líneas de Cablebús, la Línea 5, que irá de Álvaro Obregón-Magdalena Contreras, y la Línea 6, de Milpa Alta a Tláhuac, con lo que este bono se alinea a los criterios de reducción de emisiones y movilidad social, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La Ciudad de México fue la primera en América Latina en emitir un bono verde subnacional, por 1,000 millones de pesos, para proyectos de transporte sustentable y eficiencia hídrica en 2016, operación que dirigió Amador, entonces secretario de Finanzas local, y se listó en la BMV.

“Animo al resto de las entidades federativas y gobiernos subnacionales a reproducir este esfuerzo para continuar democratizando el acceso al mercado de capitales a lo largo del país”, ya que los instrumentos normativos necesarios para que puedan replicar este modelo de financiamiento sostenible están disponibles, señaló el titular de la SHCP.

La emisión de la Ciudad de México es un modelo probado y replicable, “la relación entre los gobiernos locales y la BMV lleva más de dos décadas, iniciada por la propia Ciudad de México en 2003, con su primera aparición en la Bolsa Mexicana de Valores mediante la emisión de certificados bursátiles por 2,500 millones de pesos, lo que prueba que es posible un acceso ordenado y transparente al financiamiento”.

Esquema emergente

La emisión de bonos verdes, permite la diversificación de las fuentes de financiamiento, reduciendo la presión sobre transferencias federales; promueve la infraestructura sostenible en sectores prioritarios como agua, transporte público y eficiencia energética; y fortalece la transparencia y rendición de cuentas al incluir mecanismos de verificación externa, de acuerdo con Alejandra Chedraui, presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, para acceder a estos beneficios, los estados y municipios deben superar barreras técnicas, legales y financieras, como la “falta de calificación crediticia, debilidad en la estructuración de proyectos y ausencia de capacidades para reportar impactos ambientales”, por lo cual a mitad de este año exhortó a la SHCP y gobiernos locales a fomentar la emisión de bonos verdes conforme a sus respectivas atribuciones.