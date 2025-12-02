Bitcoin corrige mal inicio en diciembre y rebota por encima de los 92,000 dólares

Bitcoin rompió la barrera de los 92,000 dólares por unidad, alcanzando niveles no vistos desde mediados de noviembre, un incremento cercano a 8%, de mantenerse en ese nivel anotaría su mayor ganancia en un día desde inicios de abril de 2024, a medida que los mercados de criptomonedas se recuperan con fuertes entradas en ETF.

La criptomoneda más grande el mundo por valor de mercado cotiza en 91,987.1 dólares por unidad y registra una ganancia de 7.90%, según datos de Investing.

La jornada de ayer la criptomoneda cayó por debajo de los 85,000 dólares, registrando una caída de alrededor del 6.78%, aunque luego recupero un poco de lo perdido durante la apertura de las bolsas asiáticas.

"Actualmente, la situación es bastante estable; estamos cerrando este año con pocas (tocando madera) sorpresas negativas", declaró Samy Chaar, economista jefe de Lombard Odier.

"Ayer no hubo mayor novedad, salvo en lo que respecta a las criptomonedas. Hemos sufrido una fuerte caída del bitcoin (en las últimas semanas) y, francamente, el impacto en los mercados globales ha sido limitado".

El mercado de criptomonedas en las últimas semanas se ha desempeña en condiciones de alta volatilidad, mientras los inversionistas esperan la reunión de los funcionarios de la Fed el 10 de diciembre en donde se espera que recorten la tasa de interés en 25 puntos base.

A menudo ha sucedido que los precios de las criptomonedas siguen el flujo de activos que entran y salen de los fondos cotizados en bolsa.

La semana pasada, los fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de Bitcoin y Ethereum se recuperaron, registrando entradas por 382 millones de dólares, según datos de la firma londinense de inversión, Farside Investors.