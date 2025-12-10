Reubican a magistrada por violencia

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) decidió reubicar a una magistrada de Guerrero debido a la violencia de género que padecía por parte de otros dos compañeros magistrados.

La Comisión de Disciplina del TDJ informó que recibió una denuncia por parte de la magistrada el pasado 3 de noviembre tras lo cual inició una investigación sobre el caso.

“El Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas llegó a la conclusión preliminar de que la quejosa ha sido objeto de diversas conductas sistemáticas que buscan menoscabar, limitar e impedir el pleno ejercicio de su labor jurisdiccional, por lo que mediante oficio fechado el tres de diciembre último, el titular del órgano mencionado solicitó la imposición de una medida cautelar, a fin de salvaguardar los derechos e integridad de la juzgadora”, precisó el órgano judicial en una nota de prensa.

Se detalló que la magistrada denunció que los otros dos magistrados que integran junto a ella uno de los Tribunales Colegiados federales de Guerrero ejercen una exclusión deliberada de sus opiniones sin argumentos jurídicos sólidos.

“Además de realizar comentarios y actitudes despectivas por su condición de mujer y su autoadscripción indígena, vulnerando su dignidad personal y profesional y ejerciendo violencia política en razón de género”, se indicó.

Ante esta situación fue que se decidió cambiar de adscripción de la magistrada denunciante de la violencia.

“Por la naturaleza de los hechos y el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la juzgadora, así como la asimetría de poder respecto a sus compañeros y con el propósito de salvaguardar su desarrollo profesional, su integridad física y emocional, en sesión extraordinaria la Comisión de Disciplina determinó cambiar de adscripción a la Magistrada denunciante, ubicándola en la sede de su domicilio, hasta en tanto se emita resolución definitiva en el procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en contra de los magistrados presuntamente agresores”, informó el órgano judicial que suplió al Consejo de la Judicatura Federal.

Se precisó que estas conductas son penadas de acuerdo con las leyes mexicanas.

Sobre este caso se pronunció el presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, Rufino H. León Tovar, quien afirmó que no permitirán este tipo de conductas dentro del Poder Judicial.