Ofertas de empleo en EU aumentaron en octubre

Las ofertas de empleo en Estados Unidos (EU) aumentaron ligeramente en octubre tras el repunte registrado en septiembre, pero la moderación en la contratación y el nivel más bajo de dimisiones en cinco años pusieron de relieve la incertidumbre económica que los economistas han achacado en gran medida a los aranceles.

Las ofertas de empleo, un indicador de la demanda laboral, aumentaron en 12,000 hasta alcanzar las 7.670 millones a finales de octubre, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 7.150 millones de puestos de trabajo sin cubrir. El informe incorporó los datos de septiembre, cuya publicación se canceló debido al cierre del gobierno que tuvo una duración de 43 días.

El informe mensual, también conocido como informe JOLTS, se publicó ayer, cuando los responsables de la Reserva Federal (Fed) iniciaron una reunión de política monetaria de dos días. Los mercados financieros esperan que el banco central estadounidense recorte hoy su tasa de interés de referencia a un día en otros 25 puntos base (pb), hasta situarla en el rango de 3.50-3.75%, debido a la preocupación por el mercado laboral. La Fed ha bajado los costos de financiamiento dos veces este año.

“El mercado laboral no se está derrumbando, pero sin duda está perdiendo fuerza”, afirmó Oren Klachkin, economista de mercados financieros de Nationwide.

“Prevemos que los responsables de la Fed intentarán adelantarse a la debilidad del mercado laboral con otro recorte de 25 pb, a pesar de que la inflación se mantiene por encima del objetivo de 2.0 por ciento”.

Las vacantes se dispararon en 431,000, la cifra más alta en casi un año, hasta alcanzar las 7.658 millones en septiembre.