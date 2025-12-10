IP peruana sortea, por ahora, tarifas de EU

Como cada mes, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publicó la edición noviembre de su Encuesta de Expectativas Macroeconómicas. Sin embargo, a diferencia de versiones pasadas, el banco incluyó ahora “preguntas especiales” para medir el impacto en Perú de las tensiones comerciales globales.

Al respecto, la conclusión del BCRP es que, para la gran mayoría de empresas encuestadas, el aumento de las tensiones comerciales y barreras arancelarias no impactaron durante el 2025. ¿También piensan lo mismo de cara al próximo año? Aquí la respuesta.

Las consultas del BCRP se centraron en varios aspectos de la actividad económica privada. Los factores analizados fueron cinco: Inversión Extranjera Directa (IED); inversiones en activos fijos; precio de venta; precio de insumos (excepto sector comercio); y demanda de los productos o servicios.

Ante la consulta de si el aumento de las tensiones comerciales y barreras arancelarias afectó alguna de estas variables, la conclusión mayoritaria fue de que “no cambió” el panorama.

Ese fue el caso, por ejemplo, de la IED. El 87% de las empresas consultadas sostuvo que la crecida en las disputas comerciales globales, que se cristalizó en la imposición de aranceles, no alteró esta clase de inversión en sus sectores. En el resto de indicadores, la selección de la alternativa “no cambió” no bajó del 60%.

El BCRP también realizó la misma consulta, pero para el horizonte de los próximos 12 meses, lo que incluye el inicio del próximo gobierno en Perú.

A pesar de ello, la respuesta fue similar a la conclusión del 2025: la gran mayoría de empresas peruanas no ven ninguna razón para prever afectaciones arancelarias durante el 2026. Nuevamente, el optimismo fue más marcado para la IED (84% de encuestados marcaron la opción “no cambiará”).