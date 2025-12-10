Milei anuncia nuevo recorte a impuestos a la exportación de granos

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, anunció este martes una nueva reducción de las retenciones (impuestos) a las exportaciones del campo. “Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”, publicó en su cuenta de X.

“Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible. Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”, agregó.

El ministro anticipó que las alícuotas se reducirán del siguiente modo: soja pasará de 26% a 24%; subproductos de soya de 24.5% a 22.5%; trigo y cebada bajará de 9.5% a 7.5%; maíz y sorgo de 9.5% a 8.5%; y girasol de 5.5% a 4.5 por ciento.

“Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones. De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”, señaló Caputo.

“El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”, concluyó.

En noviembre, la liquidación de la agroindustria sumó tan sólo 759.7 millones de dólares lo que marcó una caída de 32% en relación a octubre de 2025, sin embargo, en lo que va del año el ingreso de divisas creció 31%.

En el período enero-noviembre los principales complejos del campo sumaron 30,324 millones de dólares, informó la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y señaló un récord histórico de toda la serie, muy por encima a los 23,125 millones de dólares del mismo período en 2024.

Sin embargo, como consecuencia de la política de suba y baja de retenciones que aplicó Luis Caputo, la recaudación por derechos de exportación cayó 35% en agosto; 28% en septiembre; 69% en octubre y 71% en noviembre, según calculó RIA Consultores. “Hay que ir hasta enero de 2018, cuando (Mauricio) Macri eliminó los Dex excepto para la soja para encontrar un ingreso tan bajo”, destacó Javier Preciado Patiño, director de la consultora.

En cuanto al impacto en la recaudación, en un contexto de fuerte ajuste por parte del Gobierno para lograr reducir el déficit primario, el analista indicó que la participación de las retenciones en la masa fiscal descendió a 1.6% en octubre y 1.5% en noviembre. En tanto, para 2025 representará 4.1%, lo que equivale a la participación más baja de los últimos años, “después de 2023 cuando la sequía castigó la producción”, explicó Preciado Patiño.