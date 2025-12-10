México y Colombia, posibles blancos de EU

Washington. Otra vez. México aparece en el radar de la Casa Blanca como foco posible de ataques, particularmente los narcotraficantes, elementos fundamentales de la estrategia de seguridad regional del presidente Donald Trump.

En la conversación con Político, Trump señaló que podría extender las operaciones militares antidrogas a México y Colombia, hablando en una amplia entrevista que también apuntó contra Europa. Primero fue Venezuela, país al que mantiene contra las cuerdas y sin espacio aéreo, debido, según el mismo Trump, el dictador Nicolás Maduro encabeza un grupo narcoterrorista que envía drogas hacia los Estados Unidos.

Las afirmaciones del mandatario republicano se producen días después de que la Casa Blanca divulgara su Estrategia de Seguridad Nacional, un documento que redefine el papel global de Estados Unidos y plantea una mayor presión sobre el hemisferio occidental, al tiempo que advierte a Europa que cambie de rumbo o se arriesgue a ser “borrada”.

No es solo Venezuela

En el caso de América Latina, Trump rehusó descartar el envío de tropas estadounidenses a Venezuela en un eventual intento por derrocar al presidente Nicolás Maduro. “No quiero descartar ninguna posibilidad”, afirmó al ser cuestionado sobre opciones militares.

Consultado sobre si consideraría acciones similares contra objetivos vinculados al narcotráfico en otros países, incluidos México y Colombia, respondió: “Lo haría”.

Estados Unidos desplegó desde agosto una flotilla de buques y aviones de combate, a la que se sumó en noviembre los portaviones estadounidenses Gerald Ford, el más grande del mundo, como parte de operaciones antinarcóticos en aguas del Caribe y Pacifico.

Las declaraciones de Trump ocurren pocos días después de haberse encontrado con la presidenta Sheinbaum.