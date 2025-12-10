Hay “mucho margen” para recortar las tasas: Hassett

Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca y favorito para ser el próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), dijo ayer 09 de diciembre, al Consejo de Directores Ejecutivos del WSJ que hay “mucho margen” para seguir recortando las tasas de interés, aunque añadió que si la inflación aumenta, el cálculo podría cambiar.

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que sigue buscando un sucesor para el presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato finaliza a mediados de mayo y a quien Trump ha calificado en repetidas ocasiones de incompetente o peor por no recortar drásticamente las tasas de interés.

“Vamos a entrevistar a varias personas, pero tengo una idea bastante clara de a quién quiero”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

Trump iniciará hoy la ronda final de entrevistas para el puesto de Presidente de la Fed con una reunión con el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, según informó ayer el Financial Times.

Trump declaró ayer a Político que su apoyo a una reducción inmediata de las tasas de interés sería una prueba de fuego a la hora de elegir al nuevo Presidente de la Fed, y todos los candidatos al puesto habían dejado claro que apoyan una mayor flexibilización.

Además de Warsh y Hassett, hay otros dos finalistas, según informó el FT. Se espera que Trump anuncie su decisión en enero.

Fed dividida

Por su parte, se espera que el banco central estadounidense aplique hoy su tercer recorte consecutivo de las tasas de interés, aunque los analistas prevén que surgirán importantes divisiones entre los responsables políticos durante su reunión de dos días.

Los mercados financieros anticipan otra reducción de 25 puntos base, lo que situaría las tasas en sus niveles más bajos en unos tres años, entre 3.50 y 3.75 por ciento.