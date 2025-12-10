El mundo escuchará el discurso de Machado

Oslo, Noruega. Las dudas sobre la presencia de la opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz aumentaron el martes después de la cancelación de una conferencia de prensa prevista en Oslo.

Decenas de venezolanos en el exilio viajaron a la capital noruega para acompañar a la opositora de 58 años que vive desde agosto de 2024 en la clandestinidad y a quien no se ha visto en público desde enero.

El Instituto Nobel había anunciado el fin de semana la presencia de Machado para recibir el premio, dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1.2 millones de dólares.

Pero el martes postergó en un primer momento la comparecencia prevista a las al medio día y finalmente la anuló.

"María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que ha sido venir a Noruega", declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

"Esperamos que asista a la ceremonia" de entrega del Nobel este miércoles en la Municipalidad de Oslo, agregó.

La exjefa de campaña de Machado dio a entender el martes que la opositora se marchó de Venezuela, pero que volverá. En noviembre, el fiscal general de Venezuela dijo que Machado será considerada "prófuga" si abandona el país.

Aliados en Oslo

Ante la incógnita sobre Machado, en Oslo esperan familiares, aliados políticos y algunos presidentes latinoamericanos.

Pero para algunos, el premio queda empañado por el respaldo de Machado a las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que mataron al menos a 87 personas en ataques a supuestas narcolanchas.