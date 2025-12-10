Matriz de Avianca y Gol apunta a OPI en Estados Unidos

El holding aerocivil Grupo Abra, matriz de las aerolíneas Avianca y Gol, confirmó que presentó de manera confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, su sigla en inglés) un borrador de declaración de registro en el Formulario F-1, paso previo para una posible oferta pública inicial (OPI) en el mercado estadounidense.

La presentación -realizada en noviembre- se enmarca en los planes del conglomerado para explorar alternativas de financiamiento y consolidar su posición en el mercado regional. No obstante, la compañía recalcó que tanto la ejecución de la oferta como su calendario dependerán de las condiciones del mercado, otros factores externos y la revisión regulatoria por parte de la SEC. La firma también subrayó que el anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud para adquirir valores, en línea con lo establecido en la Ley de Valores de EU de 1933.

De avanzar, la eventual apertura bursátil convertiría a Abra en uno de los principales grupos latinoamericanos con presencia en el mercado de capitales estadounidense, un paso significativo tras años de reestructuraciones en la industria aérea regional. La compañía declinó entregar detalles adicionales, dado que el proceso continúa bajo confidencialidad. Con sede en el Reino Unido, Abra ha integrado a las históricas marcas Avianca y Gol, además de una participación en la española Wamos Air y una deuda convertible en Sky Airline de Chile.