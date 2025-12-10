Trump pide elecciones en Ucrania; Zelenski, acepta

Washington. Ucrania debería celebrar elecciones, afirmó Donald Trump en una entrevista publicada ayer, en la que cuestionó si el país es realmente democrático y reiteró sus duras críticas al presidente Volodimir Zelenski.

En declaraciones a Político, el presidente estadounidense acusó a Kiev de "utilizar la guerra" para evitar las elecciones, que se han pospuesto bajo la imposición de la ley marcial desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

"Creo que es un momento importante para celebrar elecciones. Están utilizando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción", dijo Trump.

"Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia", agregó.

Sin la ley marcial, las elecciones presidenciales ucranianas se habrían celebrado en marzo de 2024.

Trump reiteró las críticas que hizo el domingo a Zelenski, cuando le reprochó al presidente ucraniano no haber leído el plan estadounidense para poner fin a la guerra.

"Quizás lo haya leído durante la noche. Sería bueno que lo leyera. Ya saben, mucha gente está muriendo", dijo Trump.

El presidente estadounidense afirmó que Moscú tiene la "ventaja" en el conflicto por ser "mucho más grande".

Pocas horas después de que Político publicara la entrevista con el preside te Trump, el presidente de Ucrania respondió a su deseo de que convoque elecciones.

"Estoy listo para las elecciones", aseguró Zelenski a periodistas, precisando que había solicitado "propuestas sobre la posibilidad de modificar los fundamentos legislativos y la ley sobre elecciones durante la ley marcial".

El dirigente ucraniano señaló sin embargo que, para que la votación pudiera celebrarse, era necesario garantizar la seguridad en el país, bombardeado por Rusia a diario.

“Estúpidos”

Sobre Europa, el presidente Trump repartió leña en contra de ella como ha venido ocurriendo desde el pasado viernes cuando la Casa Blanca reveló su Nueva Estrategia de Seguridad.

"Los quiero a todos. No tengo enemigos reales", aseguró Trump a Politico sobre los líderes de la Unión Europea en la entrevista.

"Algunos son amigos. (...) Conozco a los malos líderes, conozco a los inteligentes, conozco a los estúpidos. Hay algunos realmente estúpidos", añadió.

"Me encantaba París. Es un lugar muy diferente de lo que era. Si miras Londres, tienes un alcalde llamado Khan. Es un alcalde horrible, cruel, repugnante", dijo sobre el izquierdista Sadiq Khan, el primer alcalde musulmán de la capital británica.

"La mayoría de los países europeos están en decadencia", insistió.

Sobre los inmigrantes en Europa, Trump expresó: "Llegan de todos los lugares del mundo. No solo del Medio Oriente, llegan del Congo (por la República Democrática del Congo, ndlr). Y peor aún, vienen de las cárceles del Congo y de muchos otros países".

Según él, los líderes europeos "quieren ser políticamente correctos, y no quieren devolverlos (al lugar) de donde vienen".