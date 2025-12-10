KIO Data Centers amplía su presencia en Querétaro

Querétaro, Qro. KIO Data Centers inauguró el nuevo centro de datos que opera en la entidad, Querétaro 02 (QRO2).

La empresa de infraestructura digital aumenta su capacidad instalada en el país, al consolidar 19 megawatts (MW) de capacidad de TI en su campus en el estado, al integrar 12 MW de QRO2 que se suman a los 7 MW de QRO1.

La inauguración de QRO2 fortalece la presencia de la empresa en el estado, además de posicionar a Querétaro en un punto clave del desarrollo digital, declaró el director general de KIO Data Centers, Octavio Camarena.

“La apertura de QRO2 fortalece nuestra presencia en Querétaro, donde fuimos pioneros hace casi dos décadas, y consolida al estado como un punto clave para el desarrollo digital del país. Este nuevo centro de datos amplía nuestra capacidad y nos permite seguir acompañando a sectores estratégicos en su transformación digital”, comentó.

Fortalecimiento del ecosistema de interconexión

La nueva apertura permite a la compañía fortalecer su ecosistema de interconexión y ampliar la disponibilidad de infraestructura para sectores estratégicos, confirmó la empresa a través de un comunicado.

El nuevo sitio se integra a QRO1 para conformar un hub estratégico para industrias críticas, con infraestructura de alta disponibilidad, conectividad carrier-neutral y acceso a redes globales para garantizar una operación segura y continua, precisó la firma.

Una de las firmas pioneras

Desde 2002 KIO Data Centers opera en el territorio mexicano, donde fue fundada, y desde el año 2007, en el estado de Querétaro.

La empresa se describe como una de las firmas pioneras en iniciar operaciones de centros de datos en la entidad queretana y reafirma su apuesta por invertir en infraestructura tecnológica en el país.

La ampliación de las instalaciones de KIO Data Centers es en respuesta al aumento exponencial de la demanda de los servicios digitales, de nube, de ciberseguridad, de inteligencia artificial (IA), de analítica avanzada y de almacenamiento.

La más alta tecnología

De acuerdo con KIO Data Centers, la nueva unidad está construida con la más alta tecnología disponible en la industria.

La empresas puntualiza que “su diseño incorpora soluciones que optimizan el uso de energía, reducen el impacto ambiental y garantizan un desempeño estable incluso en las cargas más exigentes”.

Con estas capacidades, precisa, QRO2 se convierte en uno de los centros de datos más avanzados del país. En la actualidad, KIO Data Centers tiene operaciones en México, Guatemala, Panamá, Colombia y República Dominicana.