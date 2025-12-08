Wall Street cierra con pérdidas antes de la última reunión de la Fed en este año

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con pérdidas las negociaciones de este lunes. Los promedios retrocedieron mientras los inversionistas se alistaban para la reunión de dos días de la Reserva Federal, en la que se espera un recorte de tasas de interés.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, bajó 0.45% a 47,739.32 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 0.35% a 6,846.51 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico descendió 0.14% a 23,545.90.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro repuntaron, mientras los inversionistas esperaban el inicio de la última reunión de política monetaria del año para la Reserva Federal. Se espera un recorte de 25 pb a la tasa el miércoles con 87.2% de probabilidad, según FedWatch.

Si bien el mercado prácticamente el tercer ajuste consecutivo al precio del dinero, espera más señales sobre las decisiones del banco central en el primer trimestre. Por ahora, los datos han sugerido que la autoridad podría priorizar un apuntalamiento del mercado laboral.

En la información corporativa, las acciones de Warner Bros Discovery (+5.73%) subieron luego de que Paramount Skydance (+6.73%) lanzó una oferta hostil por 108,400 millones de dólares por el estudio, último esfuerzo por superar la oferta de Netflix (-4.66%).

Tecnología de la información (+0.93%) fue el único sector que cerró con avances entre los 11 principales del S&P 500. Las pérdidas fueron lideradas por servicios de comunicación (-1.77%). Dentro del índice Dow Jones, las acciones de P&G (-3.55%) encabezaron la caída.