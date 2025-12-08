Banco de Pagos Internacionales alerta una posible doble burbuja de oro y acciones: ¿Qué se sabe?

El Banco de Pagos Internacionales (BPI) afirmó que la subida simultánea de los precios del oro y de las acciones es un fenómeno que no se había visto en al menos medio siglo y plantea interrogantes sobre una posible burbuja en ambos.

Mientras los mercados de renta variable siguen impulsados por las ganancias de la inteligencia artificial y la tecnología, la subida del 60% del oro este año será la mayor desde 1979, lo que aviva el debate sobre si ha cambiado su papel tradicional como activo de refugio.

"El oro se ha comportado de manera muy diferente este año en comparación con su patrón habitual", dijo Hyun Song Shin, asesor económico y jefe del Departamento Monetario y Económico del BPI, al publicar su informe final del año el lunes. "El fenómeno interesante esta vez ha sido que el oro se ha convertido mucho más en un activo especulativo".

Apodado el banco central de los bancos centrales del mundo, el BPI ha alertado periódicamente sobre posibles burbujas bursátiles en los últimos años, pero su preocupación en torno al movimiento conjunto con el oro es doble.

¿Dónde se refugiarían los inversores si tanto las acciones como el oro se desplomaran? Y qué podría significar para los bancos centrales y otros gestores de reservas, dado que algunos han sido grandes compradores de lingotes.

El análisis del BPI concluye que este año ha sido la primera vez que el oro y el índice referencial S&P 500 de Wall Street han mostrado de forma conjunta un "comportamiento explosivo" en los últimos 50 años.

El oro no sólo ha subido un 60% este año, sino que acumula un alza superior al 150% desde 2022, cuando el repunte de la inflación tras la pandemia del Covid-19 empezó a afectar a los mercados, junto con la invasión rusa de Ucrania y las subsiguientes sanciones occidentales a Moscú.

Otra posible señal de advertencia de burbuja es que los inversores minoristas también se han ido amontonando. Los precios de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de oro han cotizado sistemáticamente con una prima en relación con su valor liquidativo (NAV) este año, lo que indica "una fuerte presión compradora unida a impedimentos para el arbitraje", dijo el BPI. Las compras de los bancos centrales han "marcado claramente un tono muy firme en el precio del oro", añadió Shin.

"Siempre que los precios vayan bastante bien, otros inversores intervendrán, y ciertamente los inversores minoristas también han tomado parte (en el repunte), y no sólo en el oro", dijo.

El BPI también hizo una advertencia más amplia sobre la "creciente fragilidad" del entorno de riesgo en medio de las preocupaciones sobre las valoraciones de la IA y las recientes caídas del 20% en criptodivisas como el bitcóin.

El Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra han expresado en las últimas semanas su preocupación por la burbuja de la IA y el riesgo de que estalle abruptamente si no se cumplen las halagüeñas expectativas de los inversores.

Shin dijo que los beneficios que están obteniendo las empresas de IA -que ahora gastan enormes cantidades en centros de datos- son una diferencia importante entre ahora y la "burbuja de las puntocom" de principios de la década de 2000, cuando las empresas no ganaban dinero.

La "cuestión fundamental", sin embargo, es si esos gastos se considerarán justificados a largo plazo, dijo Shin, añadiendo que el otro factor determinante para los mercados será cómo se mantenga la economía mundial el próximo año.

"Hasta ahora, la actividad ha sido sorprendentemente resistente", indicó.

El BPI también señaló que está atento a la evolución del dólar, que se encamina este año a su mayor caída anual desde el colapso de Lehman Brothers en 2007.