Bitcoin se desinfla tras noticias de nuevo hackeo cripto a la plataforma Yearn Finance

La seguridad emerge de nuevo como amenaza en el mercado cripto. El hackeo a la plataforma Yearn Finance activa otra oleada de ventas en bitcoin y ethereum.

La remontada del mercado cripto se corta en seco. El correctivo regresa a las dos principales criptomonedas mundiales, en forma de caídas superiores al 5% tanto en el bitcoin como en el ether, el token de ethereum.

A diferencia de semanas anteriores, este varapalo no es fruto de una ola de ventas generalizada en los mercados con un mayor perfil de riesgo. Los descensos son más específicos del mercado cripto, y tienen como detonante una amenaza que parecía haberse disipado en los últimos tiempos, la de la seguridad en el mundo cripto.

El acelerón en las caídas del bitcoin y del resto de criptoactivos comenzó a última hora de ayer coincidiendo con las noticias del hackeo de Yearn Finance.

Las informaciones confirmaron un ataque informático contra la plataforma de finanzas descentralizadas, DeFi, Yearn Finance. El hackeo se produjo mediante la emisión en una sola transacción de una cantidad prácticamente ilimitada del token propio de la empresa, yETH, unos 235 millones de unidades.

El hackeo desbordó la estructura del token de Yearn Finance, con el consiguiente impacto sobre su liquidez. Las informaciones cifran en unos 2.8 millones de dólares los movimientos registrados alrededor del token, justo antes de detectarse un trasvase de activos hacia otras plataformas.

La amenaza de la seguridad vuelve al primer plano de la actualidad en el mercado cripto, más aún después de que la semana pasada uno de los principales mercados de negociación de Corea del Sur, Upbit, registrara también un hackeo de más de 30 millones de dólares.

Caídas

Los hackeos hacen mella en el ánimo de los inversionistas cripto. En el inicio de la sesión en Europa los futuros del Nasdaq limitaban por debajo de 1% sus caídas, mientras que los descensos superaban 5% en bitcoin y ether, el token de ethereum.

La mayor de las criptomonedas borra así gran parte de la remontada lograda la semana pasada. En su caída el bitcoin retrocede hasta los 86,000 dólares, frente a los 92,000 dólares que rozaba el domingo. El pinchazo acerca de nuevo su cotización a los 82,000 dólares registrados el 21 de noviembre, los mínimos de siete meses que desataron el temor a un cambio de ciclo en el bitcoin.

La cotización de ether pierde en su correctivo la barrera de los 3,000 dólares. El token de ethereum se repliega hacia el umbral de los 2,800 dólares, solo un día después de rozar los 3,050 dólares.

La oleada de ventas de hoy agrava a 7% y a 14% las caídas acumuladas en el año en las cotizaciones de bitcoin y ether, respectivamente.

Las pérdidas en la sesión de hoy superan 5% en las cotizaciones de altcoins como XRP, solana, dogecoin, cardano, hyperliquid y stellar.