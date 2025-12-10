Países desarrollados empujan deuda global a un récord en el III Trim.

Las economías desarrolladas lideraron un aumento del endeudamiento que elevó la deuda mundial a cerca de 346 billones de dólares al final del tercer trimestre, mientras que una sentencia pendiente sobre la legalidad de los aranceles estadounidenses podría obligar a una mayor emisión de deuda en Estados Unidos (EU), según un grupo comercial bancario.

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por su sigla en inglés) afirmó que la deuda total alcanzó 345.7 billones de dólares a finales de septiembre, equivalente a cerca de 310% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, una relación relativamente estable desde mediados del 2022. La debilidad del dólar estadounidense contribuyó a inflar el valor de la mayoría de los pasivos en moneda local al convertirlos a dólares.

“La mayor parte del aumento general provino de los mercados maduros, donde la acumulación de deuda se ha acelerado rápidamente este año a medida que los principales bancos centrales han relajado su política”, señala el informe, coescrito por Emre Tiftik, director de investigación sobre sostenibilidad del IIF.

China y EU registran los mayores aumentos

Hasta septiembre, la deuda aumentó en 26.4 billones de dólares este año, unos 675,000 millones por semana. Según el IIF, en el último trimestre, China y EU volvieron a registrar los mayores aumentos de la deuda pública, seguidos de Francia, Italia y Brasil.

La deuda pendiente de las economías desarrolladas alcanzó un récord de 230.6 billones de dólares; la de los emergentes también batió récord por encima de los 115 billones. Rusia, Corea, Polonia y México registraron algunos de los mayores aumentos.

Un riesgo destacado proviene de la decisión pendiente de la Corte Suprema de EU sobre la legalidad de los aranceles impuestos por la administración Trump a principios de este año. El IIF advirtió que un fallo adverso podría aumentar considerablemente la presión fiscal sobre EU, lo que probablemente empujaría al Tesoro a pedir aún más préstamos.

Emisión de eurobonos de emergentes, en máximos

En lo que respecta al mercado, los bonos soberanos de los emergentes se han apoyado más en los mercados internacionales este año. La emisión de eurobonos de los emergentes ha alcanzado un máximo histórico gracias a la debilidad del dólar y a la continua flexibilización de la política monetaria por parte de los principales bancos centrales.

Según datos de J.P. Morgan, la emisión soberana de emergentes en lo que va de año era de 255,700 millones de dólares a principios de diciembre, lo que convierte al 2025 en el año con mayor emisión bruta.