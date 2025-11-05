ASUR se eleva en Bolsa tras revelar interés en adquirir a la brasileña Motiva

Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) confirmó su interés en adquirir Motiva Infraestrutura de Mobilidade, antes conocida como CCR, una de las principales empresas brasileñas de transporte y operación de infraestructura, con presencia en autopistas, aeropuertos y sistemas de metro en Brasil y otros países.

El anuncio impulsó las acciones de ASUR en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que avanzaron 2.4% hasta los 578.30 pesos.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía dirigida por Fernando Chico Pardo informó que presentó una oferta formal a Motiva para adquirir su participación en aeropuertos ubicados en Brasil, Ecuador, Curazao y Costa Rica, aunque aclaró que aún no se ha firmado ningún acuerdo vinculante.

De acuerdo con fuentes cercanas a la operación, ASUR habría superado las propuestas del operador español Aena y de la argentina Corporación América Aeropuertos (CAAP) para hacerse con los 17 aeropuertos brasileños y los activos internacionales de Motiva en Quito, San José de Costa Rica y Curazao.

La oferta de ASUR valora dichos activos en aproximadamente 5,000 millones de reales (unos 925 millones de dólares), excluyendo deuda.

En su informe anual, ASUR reportó que sus aeropuertos atendieron a cerca de 45 millones de pasajeros durante 2024, consolidándose como uno de los grupos aeroportuarios más importantes de América Latina.

Por su parte, el director general de Motiva, Miguel Setas, señaló la semana pasada, durante la presentación de resultados del tercer trimestre, que la compañía espera anunciar la venta de sus activos antes de que concluya 2025.

Motiva gestiona y mantiene una amplia red de autopistas, aeropuertos y sistemas de transporte urbano, incluyendo metros, trenes, tranvías y ferris, con operaciones en varios países de América Latina.

(Con información de Reuters)